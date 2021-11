“Outra zombaria de uma temporada terrível” – Inovercelli24.it

“A miríade de piadas nesta parte terrível da temporada: hoje, um minuto depois, talvez até, sofremos um golo que teria surpreendido qualquer pessoa. Tivemos força para responder a isto, apesar de tudo, felicito os nossos jogadores: foram heróicos ao entregar um jogo desta profundidade, um momento tão terrível ”- disse Pepe Sinza à margem da derrota para o Padova. Em seguida, o treinador continua: “Em palavras é fácil: quando você joga e passa esses momentos e certas coisas acontecem, o que realmente chocou o elefante, eles não morrem. Eles jogaram, eles colocaram Padova em dificuldade. No segundo semestre para longos períodos, nós os colocamos em dificuldade. ”

Mais uma vez, o treinador do Pro Vercelli: “Não fizemos muito, eles também são fortes, são uma equipa muito, muito forte, mas a certa altura éramos donos do campo: jogámos bem, não fizemos”. muitas soluções hoje devido à ausência que temos. Em seguida, ocorreu outra expulsão que nos negou uma última tentativa. Lamento muito: sei que as pessoas não se importam comigo pessoalmente para ganhar uma derrota, mas o que é importante é a reação e a reação que os jogadores deram. Esta é uma resposta que me deixa pessoalmente honrado por treinar essa equipe e esses jogadores. É outra derrota que é ruim engolir. “

Seus fãs nunca pararam de torcer por você ?: “Tenho certeza que não sou amado agora: já me dei conta disso. Há muito respeito nesses torcedores: eles sempre nos ajudaram. Ninguém para encontrar, hoje eles foram incríveis e espero que pelo menos tenham prova de orgulho e amor em troca. Isso é o que ele pediu aos fãs. Honra, orgulho e dignidade: acho que esses jogadores mostraram isso hoje. ”

Mattia Rolando também deu sua opinião. O craque respondeu à primeira pergunta. Uma partida difícil, mas a eliminatória não chegouE Como comentários ?: “Preparamos o jogo de uma certa forma e com certeza o golo no início mudou as cartas da mesa. Acho que interpretamos o jogo corretamente: tentamos criar chances. Pádua é definitivamente uma equipe forte construída para vencer o campeonato. Acho que continuamos com essa equipe de qualquer maneira e acho que com essa atitude em relação aos jogos vamos perder um pouco. ”

Agora na semana da Triestina ?: “Devemos definitivamente tentar continuar neste caminho. Partindo da posição de sugerir jogos, o trabalho é a única solução. ”