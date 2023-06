Suor excessivo nos pés: possíveis causas e tratamentos infalíveis

Por que às vezes nossos pés suam tanto? Existem muitas causas possíveis de transpiração excessiva.

Felizmente, também existem muitos remédios para eliminar um problema que também pode ser um grande inconveniente em alguns casos.

O suor dos pés é uma das coisas mais democráticas de todos os tempos. Não há pé sem suor, igualdade perfeita de condições compartilhadas por todos em todas as latitudes: norte, sul, leste, oeste, não importa. Assim, nossos pés suando é apenas um fator natural, a menos que você queira distribuí-lo nas travessuras insondáveis ​​da Mãe Natureza.

Um jogo de bola completamente diferente, no caso suor excessivo. Quando os pés suam muito, muito, a gente sai do fisiológico e entra no seu domíniosuor excessivo. Ou seja, estamos diante de um distúrbio que causa intensa e hiperatividade das glândulas sudoríparas écrinas. Como resultado, mais suor é produzido.

O cheiro de suor: o que é isso?

O suor em si não é fedorento: portanto, não é o suor que causa o odor característico – e desagradável – conhecido por todos. Na origem do aroma típico existe algo mais, nomeadamenteInteração do suor com bactériasÉ isso que causa o mau cheiro.

Não é nenhum segredo que a transpiração excessiva está associada a pés malcheirosos. Na verdade, a transpiração excessiva é frequentemente associada a um odor desagradável, também conhecido como suando.

Mas é claro que a maior preocupação para quem sofre de suor excessivo nos pés não é entrar na selva de nomes técnicos, mas sim o odor corporal desagradável vindo de seus pés extremamente suados.

Hiperidrose, quando suamos muito

Pés suados, suor plantar. As consequências são conhecidas e óbvias: pés constantemente molhados e úmidos, muitas vezes com odor desagradável, fragilidade e fraqueza da pele dos pés com possibilidade de micose.

Já a hiperidrose – suor excessivo, como dissemos – também pode afetar outras partes do corpo além dos pés: mãos ou axilas, também com risco de transpiração e odor desagradável. É um distúrbio que afeta, portanto, os pés, as mãos e as axilas.

A hiperidrose conhece diferentes gradações: o grau de perturbação pode ir da clássica mão suada e molhada à mão caída, que literalmente pinga de suor. Outra coisa bem conhecida de todos é o fato de que a transpiração excessiva pode ser bastante incapacitante, sendo fonte de Desconforto significativo nas relações pessoais.

De fato, como em outras doenças, o grau de tolerância social ao chulé é bastante baixo. Quando você nem sequer ignora simples e lindamente o que a desordem pode ser. Assim, o distúrbio é imediatamente atribuído à falta de higiene pelo infeliz, que imediatamente se sente descontente (principalmente no período de verão).

Pés suados, as principais razões

A falta de higiene pode ser uma das causas dos pés suados, mas certamente não é a única. No entanto, existem muitos tratamentos médicos para a hiperidrose.

Mas quais são as principais causas dos notórios pés suados? Existem vários deles, vamos ver quais:

sapato errado . Por exemplo, sapatos feitos de materiais sintéticos e não respiráveis, não são exatamente os melhores para usar nos pés.

. Por exemplo, sapatos feitos de materiais sintéticos e não respiráveis, não são exatamente os melhores para usar nos pés. Use sempre os mesmos sapatos . Há os que simplesmente por hábito e os que o fazem que O sapato ali alimenta um amor que freia o fetichismo. No entanto, é melhor trocar de sapato de vez em quando.

. Há os que simplesmente por hábito e os que o fazem que O sapato ali alimenta um amor que freia o fetichismo. No entanto, é melhor trocar de sapato de vez em quando. Nunca tire os sapatos . Os sapatos impedem que nossos pés façam contato direto com o solo. É uma proteção, não uma prisão, para os pés. Por isso é melhor evitar ficar com as extremidades fechadas dentro do calçado o tempo todo: vamos também dar um miminho aos nossos pés, senão não é de estranhar que comecem a suar muito.

. Os sapatos impedem que nossos pés façam contato direto com o solo. É uma proteção, não uma prisão, para os pés. Por isso é melhor evitar ficar com as extremidades fechadas dentro do calçado o tempo todo: vamos também dar um miminho aos nossos pés, senão não é de estranhar que comecem a suar muito. Use meias sintéticas . A retórica para sapatos com materiais sintéticos é um tanto correta. Fibras sintéticas aquecem os pés (e realmente há aquecimento global para enfrentar).

. A retórica para sapatos com materiais sintéticos é um tanto correta. Fibras sintéticas aquecem os pés (e realmente há aquecimento global para enfrentar). Nutrição pobre . Existem alimentos que fazem os pés suarem mais do que outros. Por exemplo, café, refrigerantes e especiarias quentes.

. Existem alimentos que fazem os pés suarem mais do que outros. Por exemplo, café, refrigerantes e especiarias quentes. Problemas de saúde. Na origem da transpiração excessiva, podem estar distúrbios como diabetes mellitus, doenças do sistema nervoso, prisão de ventre, etc.

Na origem da transpiração excessiva, podem estar distúrbios como diabetes mellitus, doenças do sistema nervoso, prisão de ventre, etc. DNA.

suor excessivo . Já falamos sobre isso antes: Esse distúrbio surge de uma alteração nas glândulas sudoríparas que acaba fazendo com que elas produzam mais suor do que o normal.

. Já falamos sobre isso antes: Esse distúrbio surge de uma alteração nas glândulas sudoríparas que acaba fazendo com que elas produzam mais suor do que o normal. Falta de higiene. Bem, sim, mesmo um pouco de lavagem não ajuda a reduzir os pés suados.

Bem, sim, mesmo um pouco de lavagem não ajuda a reduzir os pés suados. emocional. Estresse, nervosismo, excitação, ansiedade e excitação: todos esses estados emocionais podem afetar os pés suados.

Estresse, nervosismo, excitação, ansiedade e excitação: todos esses estados emocionais podem afetar os pés suados. infecções. Com infecções, as bactérias se multiplicam, principalmente nos pés.

Tratamentos para pés suados

Já vimos as (muitas) possíveis causas dos pés suados? Mas algo pode ser feito? Existem tratamentos? Podemos trabalhar em alguns maus hábitos.

Ele veste Sapatos feitos de materiais de alta qualidade e respiráveis .

. Pare de usar os mesmos sapatos o tempo todo. Pelo menos no rodízio de calçados podemos tentar dar (literalmente) um respiro aos nossos pés.

Pelo menos no rodízio de calçados podemos tentar dar (literalmente) um respiro aos nossos pés. Andar descalço quando pudermos. Outra forma de descansar os pés é tirar os sapatos o máximo possível durante o dia.

Outra forma de descansar os pés é tirar os sapatos o máximo possível durante o dia. Use meias de algodão . Igual ao anterior: estamos usando meias de algodão, não sintéticas; Evitamos meias de nylon, lycra e poliéster.

. Igual ao anterior: estamos usando meias de algodão, não sintéticas; Evitamos meias de nylon, lycra e poliéster. Comida saudável. Vamos evitar uma dieta baseada em (muito) comida picante e no consumo de cafeína e refrigerantes.

Vamos evitar uma dieta baseada em (muito) comida picante e no consumo de cafeína e refrigerantes. Cuide da sua higiene. Não faria mal lavar os pés todos os dias, pelo menos duas vezes, com um produto de limpeza suave e depois secá-los com cuidado. Meias e sapatos devem ser trocados todos os dias, usamos bicarbonato de sódio.

Caso o problema dos pés suados não desapareça, é ainda melhor Consulte seu médico. Como vimos, a transpiração excessiva nos pés pode estar associada a problemas de saúde.