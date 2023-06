Com que frequência devo descongelar? A ciência diz: mantenha você e seus entes queridos seguros

É cientificamente falando: o degelo, como qualquer outro eletrodoméstico, deve ser feito de uma determinada maneira. Esta é a única maneira de manter sua família segura.

Geladeira e maquina de lavar – E nos últimos anos – e máquina de lavar louça Estes são três eletrodomésticos que já são considerados indispensáveis ​​nas casas Dos italianos, mas não só. Todos os residentes estão acostumados a não ter que se esforçar para lavar as roupas ou lavar os pratos à mão toda vez que algo fica sujo ou Pensar que os alimentos devem ser mantidos frescos de uma maneira diferente.

Sim, essas três invenções melhoraram o tempo, a qualidade e o estilo de vida, tornando a vida mais fácil, mais gerenciável e menos exigente. Mas atenção, mesmo que esses aparelhos nos ajudem muito no dia a dia, eles não são infalíveis, pelo contrário.

Como qualquer coisa que você usa repetidamente ao longo do dia, sua manutenção é nada menos que essencial. Também porque se o hardware for mantido em boas condições, é mais provável que dure com o tempo.

Isso é bom para a geladeiraE máquina de lavar roupa e loiça. mas, A próxima dica focará mais no primeiro dispositivo. Veja como tratá-lo e como descongelá-lo.

Como limpar a geladeira

Já foi enfatizado anteriormente: limpar sua geladeira é de extrema importância. Milhares de bactérias se desenvolvem dentro dele e as causas podem variar. Seja pelo alto teor de água e umidade, seja pelas reações químicas dos alimentos armazenados, mantê-los estéreis não afeta apenas a saúde da pessoa, mas também dos alimentos.

Para proceder à limpeza adequada, deve primeiro esvaziá-lo. Uma vez que verifiquei os produtos que estavam parados lá dentro – prazos etc. Proceda à extração das partes desmontáveis, como gavetas e prateleiras. Agora você pode começar a limpar o interior com água morna e sabão neutro. E para quem quer usar produtos naturais, pode optar por água e limão. Basta diluí-lo e borrifá-lo nas paredes da geladeira. Para um freezer, esses procedimentos devem ser seguidos.

Como e quando descongelar o congelador

O freezer também é muito importante. Os alimentos que não são guardados há alguns dias podem ser conservados graças a este aparelho. Mas, assim como uma geladeira, ela também precisa de uma manutenção cuidadosa.

Segundo especialistas, a geladeira deve ser limpa a cada 5/6 semanas, enquanto o degelo deve ser feito pelo menos uma vez por ano.os dois melhores se você conseguir encontrar o tempo necessário.