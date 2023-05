Depois do almoço, chega uma notícia chocante para os amantes do relaxamento

Muitos, após o almoço, tiram uma soneca: segundo a ciência, é um bom hábito que traz diversos benefícios.

Grande parte da população, logo após o almoço, sente necessidade de se deitar por alguns minutos e descansar. é o chamado soneca da tarde. Mas esse hábito traz algum benefício? De acordo com estudos científicos, sim e Haverá muitos benefícios Para nosso corpo e nossa mente.

Normalmente, os cochilos são recomendados para crianças pequenas e idosos. Na verdade, é um prática útil Para todos, jovens e velhos. Por qualquer razão? Numerosos testes internacionais demonstram isso Todos os efeitos positivos Uma soneca depois do almoço e como isso pode afetar nossos corpos.

Benefícios de uma soneca depois do almoço: como isso afeta nossos corpos

Como mencionado, cochilar vem com uma série de benefícios, no entanto Só se for feito corretamente. É sempre recomendado Descanse por pelo menos meia horaentão não demore por muito tempo, caso contrário O ritmo circadiano está mudando E implora para dormir durante a noite. Descanse alguns minutos, logo após o almoço, carregue o corpo.

Em tudo isso, o estresse é aliviado, a memória e a clareza melhoradas, os tempos de reação melhorados e você fica mais alerta durante o restante da tarde. Finalmente, afeta até mesmo Saúde do coraçãodiminuir a pressão e assim reduzir risco de doença cardiovascular. Na verdade, existem três tipos diferentes de sestas: a sesta preparatória, a sesta de emergência e a sesta habitual.

Snooze cai na terceira categoria, ou seja, del O conforto habitual, ou seja, sempre cochilar no mesmo horário, como de praxe. Mas por que sentimos sono logo após o almoço? Em primeiro lugar, porque nos levantamos muito cedo pela manhã, sem carregar totalmente o corpo. Os ritmos da vida moderna são muito rápidos e muitas vezes comprometer a qualidade do sono uma noite.

Qualidade do sono: essencial para a nossa saúde

Em segundo lugar, depois do almoço Você está experimentando uma carga glicêmicaO que leva à interferência da insulina. Esse mecanismo exige que o corpo gaste mais energia, então você se cansa rapidamente. A importância do sono É essencial manter uma vida saudável e equilibrada. Um bom sono é importante no combate à fraqueza física e cognitiva.

Enquanto dormia, na verdade, eu Ritmos biológicos desaceleram E o corpo recupera toda a energia que gasta durante o dia. O cérebro reduz sua atividade ao mínimo, os tecidos se regeneram, os órgãos expelem toxinas e se limpam. Nossos corpos são especificamente programados para dormir à noite, de 7 a 10 horas, que são horas quase impossíveis de dormir, dadas as nossas obrigações diárias. Isso traz um Acumulação atrasada do sonoque geralmente é gasto no fim de semana.



Pouco e mal sono Inevitavelmente afeta a saúdeIsso leva a fadiga, estresse, distúrbios de humor e concentração, pressão alta, insônia e sonolência, e aumenta o risco de obesidade, diabetes, derrames e ataques cardíacos. Sem falar que quem dorme pouco envelhece mais rápido, o que acelera a deterioração das células. Segundo pesquisa americana publicada em Arquivos de Medicina InternaUm bom sono aumentará o sistema imunológico e vai prolongar a vida.