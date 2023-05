Pint of Science retorna a 23 cidades italianas

Até o dia 24 de maio, diversos eventos em bares de 26 países ao redor do mundo vão falar sobre ciência de forma informal e envolvente tomando uma cervejinha. O evento internacional para amantes da ciência e noites com amigos está de volta este ano. Na Itália, o evento, coordenado pela associação Pint of Science Itália, envolvendo 23 cidades e vários pesquisadores do Instituto Nacional de Física Nuclear INFN, como organizadores em algumas cidades comprometidos com a iniciativa e como palestrantes em alguns encontros com o público. Mais de 200 estudiosos da ciência falarão ao público nas cidades de Avellino, Bari, Bolonha, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Gênova, L’Aquila, Lucca, Milão, Nápoles, Pádua, Palermo, Pavia, Pisa, Reggio Calábria, Roma, Rovereto, Salerno, Siena, Turim e Trieste.

Serão discutidos os mais recentes temas de investigação científica, e o foco de muitas das apresentações será a sustentabilidade e o ambiente, mas também haverá inteligência artificial e realidade aumentada, os mistérios do universo desde os átomos às estrelas, ondas gravitacionais e telescópio de einstein. Durante cada noite, cada um dos 64 pubs participantes apresentará apresentações interativas de aproximadamente 40 minutos de duração, seguidas de perguntas do público em um ambiente descontraído e conversas. Realmente tem para todos os gostos!

Pint of Science nasceu em 2013 no Reino Unido. A Itália participa desde 2015, inicialmente incluía apenas 6 cidades, que logo dobrou para 23 cidades desde 2019. A INFN sempre apoiou a iniciativa como patrocinador nacional. Hoje, 26 países do mundo estão participando: Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, México, Nova Zelândia, Holanda, Paraguai, Portugal, Grã-Bretanha, Rússia, Cingapura, Espanha, os Estados Unidos. Países, Suécia, Suíça, África do Sul e Tailândia.

Para descobrir eventos em sua cidade: http://www.pintofscience.it