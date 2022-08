Piero Angela, esta é a filha. Ela é mais famosa que Alberto

Poucos dias após a morte de Piero Angela, foram muitas as homenagens, vídeos e mensagens dedicadas a ele. Agora estamos falando sobre a família composta por sua esposa e dois filhos. Sabemos tudo sobre Alberto Angela, mas não sabemos muito sobre Kristen, a outra filha de Angela. Na verdade, pouco foi dito sobre ela, e é isso que sabemos sobre Kristen.

Em 13 de agosto, faleceu o escritor de ciência e jornalista Piero Angela, ativista da Rai há 70 anos, deixando um véu de luto em todo o país. O funeral realizou-se, extra-oficialmente, na capital no dia 16 de agosto, e terminou com uma bela carta de despedida de Alberto, filho de Ângela, que também era tão famoso quanto seu pai. Mas além de Alberto, como dissemos, há outra filha, a filha mais velha da celebridade e do famoso jornalista. Isso é o que sabemos sobre ela.

Piero Angela é de Turim e nascido em 22 de dezembro de 1928, o nome de seu pai está entre os Justos das Nações porque ele salvou alguns judeus de nazistas fascistas. A chegada de Angela à Rai foi em 1952, antes mesmo do nascimento da televisão.

Em 1981, Piero Angela concebeu e dirigiu a coluna científica Quark, inicialmente eram apenas 16 episódios, mas o sucesso da série foi tanto que Ray decidiu produzir uma segunda temporada. A partir desse momento, o Quark nunca mais parou e a transmissão com seus mergulhos ainda hoje é um dos carros-chefe do Rai 1.

Desde aquele primeiro episódio em 1981, muitos jovens se apaixonaram pela ciência graças a Piero Angela e sua capacidade de fazer perguntas científicas simples e complexas para torná-las compreensíveis para o público em geral.

Piero Angela morreu na noite entre 12 e 13 de agosto, e seu funeral não oficial foi interrompido no dia 16 em afeição pública e na presença de todos: amigos, colegas e parentes. Na primeira fila está sua esposa, Margherita Pastore, e seus dois filhos, Christine e Alberto, que emocionam a todos com seu discurso dedicado à vida do pai.

Mas se Alberto é um dos rostos principais da Rai 1, pilar da publicação científica, e agora mais do que nunca, herdeiro da obra do pai, tendo assumido a tarefa reveladora, quem é Christine Angela? Olhando para ela assim no set podemos ver a forte semelhança com sua mãe, mas o que sabemos sobre ela?

Kristen também parece ser um talento científico e parece ser mais famosa que seu irmão.

Christine Angela: vida privada, trabalho e tudo sobre a filha de Pierrot

Assim como seus parentes ilustres, Kristen também se interessa por história e é bem conhecida no mundo acadêmico.

Hoje Christine tem 64 anos e sabemos que ela também colaborou com seu pai Piero em muitas publicações científicas, mas o público em geral não sabe muito sobre ela porque, ao contrário de seu irmão, ela nunca apareceu na TV e sempre tentou mantê-la. sua.vida privada tanto quanto possível.

Christine produziu mais de quatrocentos artigos acadêmicos ao longo de sua carreira, e chegou-se a pensar em sugerir que ela dirigisse o Superquark, como uma passagem natural de pai e filha à frente de um dos melhores programas da história da televisão italiana. E quem sabe, pode não ser aceito. Veremos, certamente um programa tão duradouro não pode ser arquivado tão facilmente.