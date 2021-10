Desmistificando a Seção Áurea – Ciência e Métodos

1, 61 80339887 5 …… em sua forma decimal infinita ou (1 + √5) / 2 de acordo com sua fórmula exata: a proporção áurea realmente existe como um objeto matemático. Uma letra grega (phi) foi atribuída a ele. Inacreditavelmente, esta figura está envolta em lendas complexas. Claro, ele tem uma propriedade aritmética única e surpreendente: multiplicar por si mesmo significa adicionar 1 a ele (1,618 x 1,618 = 2,618 = 1,618 + 1). Não o suficiente para explicar seu status como uma estrela da matemática. Se for tão maravilhoso, será porque será a pedra angular do mundo material e das obras de arte, associada a padrões de beleza e harmonia cósmica. Diz a lenda que ela se encontra na estrutura e nas proporções das pinturas de mestres renascentistas, na arquitetura gótica, na fachada do Partenon, na pirâmide de Khufu e até mesmo no coração das espirais formadas por galáxias.

Inicialmente, ele é definido geometricamente. Para simplificar: se cortarmos uma seção ao meio de forma desigual, diz-se que ela é dividida de acordo com a “proporção áurea” quando a proporção entre o maior e o menor é igual a todo o setor que contém o maior. Encontramos traços dessa proporção particular desde a antiguidade. “Em Euclides’s Elements, o guia de referência para a geometria por séculos, algumas dessas seções e sua relação com as formas geométricas são discutidas, incluindo esta seção”, observa Catherine Goldstein, historiadora de ciências matemáticas e diretora de pesquisa do CNRS. O grande matemático Luca Pacioli, em sua obra desde o início do século, defende a superioridade dessa relação, que considera particularmente impressionante. “Pacioli defende essa ideia que nos coloca em contato com o universo, com Deus. É o momento em que as obras de arte são mostradas a grandes patrocinadores e onde é comum envolver a ciência no discurso religioso, explica o historiador.

Existem, então, traços de fascínio pela proporção áurea na história, mas eles são muito isolados. “

Ao longo da história, a “proporção divina” foi associada ao seu valor algébrico e é chamada de número dourado desde o século XIX. No início do século XX, os movimentos de intelectuais interessados ​​na relação entre matemática, arte e poesia, agrupados em torno de figuras como Paul Valéry ou Roman Matilla Gica, mostraram um interesse particularmente renovado pelo número ou … encontrar de todos lados! No entanto, esse lugar dado à proporção áurea na arte parece ser muito exagerado. Muitos artistas do Alto Renascimento preferiam a harmonia, a clareza das composições, o equilíbrio das situações. Mas sem basear seu trabalho em uma relação muito complexa de proporções ”, explica Laurie Wagnert, Supervisora ​​de Pesquisa do Fundo (FRS-FNRS) e Professora da Universidade de Liège (Bélgica).“ No entanto, alguns pesquisadores parecem estar tentando fazer uma postagem -análise para analisar a obra da Renascença inserindo tal figura ou arquitetura em um retângulo dourado ou espiral. “

Essa obsessão em manter o mito vivo, a todo custo, perturba vários matemáticos que perderam muito o interesse na proporção áurea à medida que ela escorregava para o esoterismo. “Existe essa ideia de que matemática é chata e que para torná-la divertida é preciso fazer as pessoas sonharem. Catherine Goldstein reclama, mesmo que isso signifique dizer coisas falsas. Mitos são difíceis de morrer. Especialmente os mais bonitos.”