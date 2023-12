Metade do esqueleto mais completo do Espinossauro ressurgiu

A identidade do Spinosaurus que está ressurgindo lentamente das areias do Saara marroquino após quase uma década de escavações está apenas pela metade: enquanto as patas traseiras, cauda e costas com sua distinta “vela” foram identificadas, o tórax permanece restos não recuperados, o pescoço, o crânio e, sobretudo, algo com patas dianteiras, ainda não encontrado em nenhum outro exemplar do mundo. O paleontólogo Cristiano Dal Sasso, do Museu de História Natural de Milão, explica após seu envolvimento Para a última remessa internacional em novembro Ela espera poder recomeçar o mais rapidamente possível, talvez já no início do novo ano, mesmo que o financiamento permaneça desconhecido.

“O entusiasmo é grande porque é o esqueleto mais completo do mundo do género Spinosaurus: estamos a falar de um exemplar subadulto com 11 metros de comprimento e composto por cerca de 300 ossos, que foram desmantelados e dispersos pela corrente do rio, ” ele explica. Especialista da ANSA. Os restos mortais deste grande predador aquático, que viveu no Norte de África há cerca de 95 milhões de anos, estão “espalhados por uma área de mais de 200 metros quadrados e não existe nenhuma ferramenta mágica que nos possa dizer exatamente onde estão: para descobrir” temos que retirar metros cúbicos de rocha, o que é uma tarefa difícil, dado que os depósitos fósseis se encontram na base de uma falésia.”

A época propícia à exploração do deserto estende-se de Novembro a Abril, razão pela qual “esperamos conseguir encontrar o financiamento para regressar a Marrocos o mais rapidamente possível, já em Janeiro ou Fevereiro. Não estamos a falar de números alucinantes – sublinha Dal Sasso – mas “cerca de 30 mil euros para uma equipa de dez pessoas”. Tais excursões são geralmente financiadas por órgãos institucionais (universidades e museus que reembolsam as despesas com pessoal) e dois terços por patrocinadores privados. Este último cobre os custos dos equipamentos de escavação, aluguer de veículos todo-o-terreno e paga as refeições e alojamento de todos os investigadores que participem na escavação a título pessoal e gratuito. “É um problema que nós, italianos, sentimos mais do que outros – continua o paleontólogo – porque muitos jovens do nosso país não conseguem obter um contrato profissional nas universidades e nos museus: basta pensar que na última expedição, dos oito investigadores italianos, Eu era o único que “estava sendo pago para ser paleontólogo”.

Seu valioso trabalho continuará nos próximos meses para estudar as descobertas do Spinosaurus e fazer uma versão digital para impressão em 3D. “Um dos nossos objetivos é também expor uma cópia do esqueleto no Museu de História Natural de Milão. Esperamos que alguns financiadores se apresentem para nos apoiar”, conclui Dal Sasso.