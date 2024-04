Meloni: “A ciência deve abordar as questões com a política” – Notícias

“A ambição do conhecimento, mas também as questões sobre o uso do poder que pode derivar desse conhecimento, traz consigo a dor dessa responsabilidade: estes são problemas que o mundo não pode e não deve enfrentar sozinho, mas com aqueles que têm a responsabilidade Para escolhas, política “Isso é convencido pela Primeira-Ministra Giorgia Meloni, que falou em Roma sobre a necessidade de um diálogo entre ciência e política sob o lema da ética no evento “Ciência no Centro do Estado” organizado pela Associação de cientistas italianos.

O Primeiro-Ministro falou também sobre as grandes perspectivas da investigação italiana, em particular “a possibilidade de produzir energia limpa ilimitada a partir da fusão nuclear num futuro não muito distante” e do Telescópio Einstein, o revolucionário detector de ondas gravitacionais implementado pela Itália. Anfitrião na Sardenha. Estes são os símbolos que Meloni descreveu como “uma nova força motriz”, “só possível se a ciência e a política regressarem ao equilíbrio que tem sido a base da nossa civilização”.

O encontro, que contou com a presença dos Ministros da Universidade e Investigação, Anna Maria Bernini, e da Saúde, Orazio Schillaci, com o Promotor Alberto Angela, foi uma oportunidade para apresentar a declaração científica elaborada por Issa, que foi hoje entregue ao Primeiro-Ministro ela mesma e os dois ministros.

Da inovação aos valores, passando pela economia circular, pela saúde e pelo desenvolvimento partilhado, o Manifesto Científico aborda em seis pontos os principais elementos da investigação, como a energia sustentável, a prioridade da literacia digital e das atividades espaciais, e o desafio da tecnologia artificial. Inteligência. Os objetivos são “apoiar a centralidade da ciência e do método científico”, ao mesmo tempo que se inicia uma discussão que levará à “criação de mesas temáticas” e à “criação de um gabinete”, disse o presidente da Issa, Antonio Felice Auricio. . Apoio científico e tecnológico que presta apoio à Presidência do Conselho em algumas áreas estratégicas.

Para o Primeiro-Ministro, a Declaração Científica é “um documento extremamente valioso, contém muitas ideias fundamentais para o trabalho que a política deve fazer” e “o Governo pretende fazer uso deste documento”. Para o Primeiro-Ministro, a divulgação da ciência é importante e o diálogo entre ciência e política também: “Se, por um lado, a política, sem o apoio e a competência dos cientistas, corre o risco de cair na demagogia, então, por outro lado , política científica, desprovida de qualquer dogma.” “O sistema político e os princípios morais correm o risco de cair na tecnocracia. Para evitar estes riscos, a ciência e a política devem ser aliadas na realização do bem comum.” Um dos temas mais sensíveis nesta comparação é a inteligência artificial: “Sem nos apercebermos, estamos a trocar a nossa liberdade por conveniência: pode ser tarde demais quando nos apercebermos disso. Sem processos políticos adequados para julgar estes riscos, corremos o risco de chegar tarde demais.” Para o Ministro Bernini, o “Manifesto pela Ciência” é “uma ferramenta muito útil para nutrir o diálogo entre políticos e investigadores. Bernini continua dizendo: “O diálogo é mais necessário do que nunca, diante dos grandes desafios que enfrentamos”. “A comparação e a abertura com o mundo científico são indispensáveis. A ciência pode ajudar a superar muitas dificuldades e desigualdades e pode ajudar a melhorar os cuidados de saúde.”

