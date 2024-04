A enfermeira boxeadora Pamela Malvina conquista o título europeu: “O sonho se tornou realidade graças à academia popular”

Do ginásio popular ao título europeu. sonhar Pamela Malvina Nucho Junto Na noite de sábado, tornou-se realidade diante de 2.400 pessoas no Pala Dozza, em Bolonha. Boxeador que trabalha enfermeira paraHospital Maggiore Derrotou os britânicos Jordan Parker Porter Ganhar o cinturão Ébo prata. Ganhar pontos após dez rodadas.

Nas arquibancadas estavam colegas do ginásio popular Bolonha boxeE as famílias que ocupam as casas e os ativistas plataforma para intervir social. O boxeador disse ao final da luta: “Esta vitória é dedicada a eles – não tenho palavras para descrever o que aconteceu”. Ele era sonhar “Poder jogar uma partida como esta em casa, diante de muita gente.”

A Triumph tem suas raízes na academia de base Boxe de Bolonha Desde 2017 trabalha para levar esse esporte a meninos e meninas da periferia da cidade. “Saímos como um tesouraria Em 2017 tivemos que enfrentar muitas dificuldades, tivemos que mudar várias vezes de local, no período da Covid, treinamos nos parques – lembra o treinador Alexandre dinamarquês “Considerando tudo o que passamos, eu não conseguia acreditar que poderíamos chegar tão longe.” E mesmo assim aconteceu.

Enquanto isso, o boxeador aproveita o momento. “Quando me mudei para cá, há dez anos, Bolonha Foi descrito como Uma cidade ideal Onde morar e onde tudo é possível, conclui Malvina. Agora que conseguimos isto, significa realmente que há muito mais que pode ser feito em Bolonha. Mas agora temos de nos comprometer a garantir que a cidade permaneça onde ainda se pode estar. Realize seus sonhos“.

Fonte da imagem: Massimo Gennari