A ciência está tentando, Pagnocco sem parar, má sobrevivência: boletins da Juve Primavera

Os meninos de Montero perderam para o Bologna por 3 a 0: 5 derrotas e 1 empate nas últimas 6 partidas da Juventus Sub-19

Vinarcik 6 Apesar dos três golos sofridos (sobre os quais nada se pôde fazer), o desempenho continua adequado: algumas intervenções decisivas para evitar um défice superior ao acumulado.

Savio 5 jogo de grande sofrimento: o Bologna fez o que queria no primeiro tempo e, por sua vez, soube atacar e encontrar espaços. Não conseguiu garantir a segurança necessária do departamento

Martinez 5 Não é o mesmo dia e a substituição aos 45 minutos prova isso. Numa primeira parte defensivamente difícil para a Juventus, não deu a solidez que costuma garantir

Pacino (desde o primeiro minuto) 6 Graças à clara vantagem do Bologna, com a sua chegada, a defesa da Juventus parece ainda ganhar ordem e estabilidade, e é menos arriscada do que na primeira parte do jogo.

GIL 5.5 Assim como seus companheiros, ele também passa por momentos difíceis, principalmente no primeiro tempo da partida. O melhor foi no segundo tempo, pois deu mais equilíbrio à divisão, mesmo que arriscasse o caos com a cumplicidade de Vinarcik

O 6 turco é um dia difícil, mas a vontade deve ser recompensada. Não consegue penetrar muitas vezes pelo seu lado, mas por outro lado torna-se um espinho ao entrar na grande área: os cruzamentos para o segundo poste em sua direcção são a única arma de ataque da Juventus neste dia.

Finocchiaro (a partir dos 13 minutos) 6 Não conseguiu causar impacto significativo desde o momento em que entrou, assumindo o controle do jogo. Mas ele conseguiu alguns sinalizadores e algumas boas jogadas nas entrelinhas

Ribani 5: No meio-campo, o Bologna, pelo menos no primeiro tempo, parecia estar fazendo o que queria. Assim, encontra-se nas garras do adversário, com o Rossoblu capaz de recomeçar e saltar para o meio-campo da Juve com qualidade e velocidade: pelo menos hoje, indefeso.

GROSSO (desde 13') 5.5 Sem brilho deslumbrante, mas uma abordagem positiva ao desafio. Porém, corre o risco de estragar tudo com uma intervenção muito dura nos acréscimos: o árbitro acena o cartão amarelo, mas o perigo vermelho era real.

FLOREA 5 Um jogo difícil de gerir para quem tem como ponto forte a qualidade da bola. A dificuldade da equipe nas transições e manutenção da posse de bola não ajuda e fica sozinha no meio do trabalho

Bovender (a partir do minuto 13) 6 Não há oportunidades de se exibir, mas desde que entraram em campo os Bianconeri ganharam entusiasmo e imprevisibilidade.

NGANA 5 tem na consciência o primeiro golo do Bolonha: o seu erro levou o Rossoblu a assumir a liderança. Tenta tomar algumas iniciativas pessoais sem obter grandes resultados (pelo contrário): às vezes parece desligado do resto da equipa

Bagnocco 6.5 Um raio de sol num dia decididamente negativo para a Juve. Com os seus cruzamentos, pelo menos conseguiu preocupar algumas vezes a defesa do Bolonha: a última a desistir, afinal

Punho 5.5 Em diversas ocasiões ele tenta ser traiçoeiro, exerce esforço e determinação mas as bolas jogáveis ​​são poucas para deixar sua marca na partida.

Ciência (desde o primeiro minuto) 6.5 O impacto no jogo é digno de nota. Assim que entrou em campo quase marcou um gol maravilhoso que poderia ter dado um sentido diferente ao segundo tempo da partida. Ele tenta se tornar o herói da novela e quer a bola, mas o andamento da partida não o ajuda

Os 5,5 canhotos do primeiro tempo desapareceram e no segundo tempo ele conseguiu (também graças à movimentação e ao jogo dos companheiros mais consistentes) ter duas chances. Em particular, ele estava pronto para um chute certeiro, mas o azar colocou a parede de Rossoblu na sua frente, sem a qual ele poderia ter marcado.