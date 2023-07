Viva o pão e a tábua! Agora a ciência também diz isso

2′ de leitura

Palermo – É considerada uma especialidade gastronômica típica da comida de rua, e é uma espécie de símbolo da culinária de Palermo. É pão e laje, panquecas de farinha de grão-de-bico fritas. Agora este petisco típico que também pode constituir uma refeição completa ganhou o selo de alimento saudável, para ser redescoberto e incluído numa alimentação variada e equilibrada. Ele endossa isso Frank Perino 79, um conhecido epidemiologista – que trabalhou muitos anos no Instituto Nacional do Câncer de Milão, onde coordenou um projeto sobre a relação entre nutrição e câncer e que hoje promove a nutrição adequada como uma ferramenta valiosa para prevenir o câncer – que explica como a chamada dieta macro-mediterrânica ajuda-nos a viver melhor e com boa saúde.







Adotamos o termo macromediterrâneo – afirma o médico no jornal online Cronache di gusto, dirigido por Fabrizio Carrera – para descrever uma cozinha que respeita as tradições mediterrânicas, as tradições orientais e uma filosofia macrobiótica de equilíbrio entre as energias yin (feminina, refrescante, relaxante) e yang (masculina, aquecendo, energizando e contraindo) E as recomendações oficiais dos organismos científicos, em particular o Código Europeu de Controle do Câncer, lembrando que quem o respeita morre não só de câncer, mas também de todas as doenças crônico-degenerativas.Eles combinam cereais e leguminosas.

“E as frituras também são bem-vindas, – admite o médico – Tudo depende do que se usa para fritar se for feito de azeite virgem extra ou mesmo de banha da mostarda passada, obtida de animais que comiam alimentos saudáveis ​​e não produziam miudezas como é o caso hoje, até frito é bom , desde que seja Uma fritura rápida, feita com gordura boa.” A escolha ideal seria o paneli caseiro, frito na hora, como recomendado por Perrino. “Foi uma das primeiras vezes que vim a Palermo a negócios. Provei pão e prato alla fucciria, e depois Stiggioli também.” (Punho).