Com o relatório da ONU, ciência tem igualdade

“A ciência falou. A hora de agir é agora.” Assim disse o Secretário-Geral da Organização Meteorológica Mundial, Omm (Organização Meteorológica Mundial, Wom) Petteri Taalas.

Em nota, o professor comentou sobre o recente relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) intitulado “Mudanças Climáticas 2021: A Base para as Ciências Físicas”, que alerta para “mudanças climáticas sem precedentes e aceleradas”.

“A dura realidade da mudança climática está se revelando em tempo real diante de nossos olhos”, continuou Taalas, alertando que “é uma amostra do que as gerações futuras enfrentarão. Algumas mudanças negativas já se cristalizaram no sistema climático, mas outras ainda podem ser. abordado se agora reduzirmos as emissões de forma significativa. Nítido, rápido e sustentável. No entanto, as concentrações de gases de efeito estufa, especialmente dióxido de carbono, permanecem em níveis recordes. ”

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas foi estabelecido em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e em seu trabalho mais recente, no qual participaram dezenas de cientistas, espera-se que as mudanças climáticas aumentem em todas as regiões do próximas décadas. À medida que a temperatura global sobe 1,5 ° C, o relatório avisa: “Haverá aumento das ondas de calor, estações quentes mais longas, estações frias mais curtas, bem como mudanças nos padrões de chuva que afetarão inundações e secas. 2 ° C do aquecimento global , em muitos Às vezes, as temperaturas extremas atingem tolerâncias críticas para a agricultura e saúde. ”

Petri Taalas comentou: “O calor extremo que vimos em 2021 carrega todas as marcas da mudança climática causada pelo homem. British Columbia, no Canadá, registrou 49,6 ° C – recorde total. Antecedentes – como parte de um calor extremo e total onda na América do Norte. ”O especialista referiu-se então aos incêndios na América do Norte“ alimentados pelo calor e pela seca ”, e depois aos incêndios na Turquia e na Grécia que ocorreram“ no meio de uma onda de calor intensa e prolongada no Mediterrâneo. Sibéria – observou Talas – a região caracterizada por permafrost, viu novamente incêndios enormes após ondas de calor extraordinárias. “

O estudo também denuncia que o Ártico está esquentando duas vezes mais que a taxa global, e que o aquecimento adicional ampliará o degelo do permafrost e a perda da cobertura de neve sazonal, derretimento de geleiras e mantos de gelo e perda de gelo. .

Os cientistas também lançaram luz sobre como a mudança climática está intensificando o ciclo da água. Isso resulta em chuvas mais fortes e inundações associadas, bem como secas mais severas em muitas áreas: “Muitos países já demonstraram este ano”, disse Talas. “Por exemplo, apenas no mês de julho, a Alemanha recebeu o equivalente a dois meses de chuva em dois dias, enquanto em algumas áreas da província chinesa de Henan, recebeu mais chuva do que a média anual. Isso resultou em centenas de vítimas e milhões de dólares em perdas econômicas. “