Os estrangeiros não nos visitam porque o sol é chato?

O sistema solar, que os terráqueos consideram um lar seguro no vasto espaço desconhecido, pode não fornecer aos alienígenas todas conforto Eles procuram – começando com sua estrela, Com uma vida restante muito curta Para investir tanto.

pergunta pergunta. Essa é a hipótese descrita em um estudo aceito para publicação em Jornal Astrofísico O que oferece uma nova e potencial resposta para O Paradoxo de Fermi . Se apenas na Via Láctea houvesse entre 100 e 400 bilhões de estrelas, e cada uma fosse o centro de referência potencial de um sistema planetário; Se estamos apenas começando a cavar no vasto catálogo de exoplanetas, muitos dos quais são teoricamente habitáveis: com todas essas oportunidades infinitas de vida, como ninguém ainda se revelou? Estamos realmente sozinhos no universo?

As mais variadas respostas. Salvo encontros imediatos em um futuro próximo, o dilema – cuja formulação informal é atribuída ao físico italiano ganhador do Prêmio Nobel Enrico Fermi – está destinado a permanecer sem solução. No entanto, soluções brilhantes foram formuladas, entre os campos da ciência e da filosofia.

Lares eternos. Jacob Haq-Misra e Thomas J. Fuches, pesquisadores do Blue Marble Space Institute of Science em Seattle e da American University em Washington, escrevem que a suposição feita por muitos cientistas que lidam com o Paradoxo de Fermi é que as estrelas são Todos são igualmente atraentespara uma civilização alienígena avançada capaz de colonizar outras além da sua, e assim tentar conquistar outros sistemas estelares espalhados em todas as direções com a mesma velocidade.

Este pode não ser o caso. “Sugerimos que uma civilização em expansão se instale preferencialmente em sistemas estelares de baixa massa Classe espectral K ou em estrelas anãs do tipo M.E evitando estrelas com massa maior para prolongar suas vidas dentro da galáxia.”

O ciclo de vida de estrelas desse tipo (anãs vermelhas), muito mais frias e menos brilhantes que o Sol, excede em muito o ciclo de vida de todas as outras estrelas conhecidas, porque, Como o Media Enav explica“Sua pequena massa significa que a temperatura interna é suficiente para desencadear as reações nucleares de fusão do hidrogênio que ‘incendeiam’ as próprias estrelas. hidrogênio do que a idade atual do universo.”