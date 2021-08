LIVE TJ – Treino à tarde na academia. Manhã dedicada à tecnologia

20:14 – Tarde na academia – A Juventus, através do seu site oficial, apresentou os detalhes da sessão de hoje: a partida de domingo à noite entre a Juventus e o Barcelona, ​​agendada na Catalunha, para a edição de 2021 da Gamper Cup está prestes a se aproximar de nós.

Hoje a Juventus trabalhou em sessões duplas no centro de treinamento, como sempre, uma pela manhã e outra à tarde.

O grupo desceu a campo pela manhã, enfrentando uma sessão dedicada ao estilo: touro, exercícios na fase ofensiva e trabalho nas conclusões da lista.

Depois, à tarde, um segundo treino, principalmente na academia para trabalhar a força.

O time treina amanhã à tarde, na véspera da partida ”, lemos no Juventus.com.

15:10 – Fim do treino matinal – A Juventus terminou o treino da manhã antes do jogo contra o Barcelona. Para esta partida, Massimiliano Allegri também poderá contar com as seleções que voltaram na segunda-feira. A equipe está descansando agora e à tarde haverá o segundo treino do dia. Pela manhã, ele se encontrou em campo com seus companheiros Paulo Dybala.