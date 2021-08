“Documentos assinados pela Accademia 2 por ocasião da Cúpula de setembro”

Dois documentos sobre questões de interesse global assinados pelas academias dos países do G20 Essas instituições científicas e culturais Eles vão entregar governos antes da cúpula de setembro. Os tópicos abaixo assinados são relacionados a documentos Preparação para pandemias e o papel da ciência NS “Crise: Economia, Sociedade, Direito e Cultura. Rumo a uma Humanidade Menos Vulnerável”. A Accademia Nazionale dei Lincei representa a Itália nas iniciativas conjuntas das Academias Nacionais de Ciências dos países pertencentes ao G20. Accademia dei Lincei observa que a Academia Nacional de Ciências do país organizador do G20 promove todos os anos o encontro das academias correspondentes.





O objetivo das reuniões, explicado por Linsey, “é desenvolver documentos comuns – Dados compartilhados – pretendem apresentar Propostas das Academias Nacionais de Ciências sobre tópicos de interesse global que são submetidos aos governos para inclusão nas discussões Cúpulas políticas institucionais. À semelhança das reuniões das Academias do G7, desde 2017 as conferências das Academias de Ciências dos países pertencentes a G20 – Ciência 20 o S20 – e em 2021 – em conjunto com a presidência italiana do G20 – a Accademia Nazionale dei Lincei organiza o S20, também pela primeira vez Conferência das Academias Nacionais de Ciências Sociais e Humanas – Ciências Sociais e Humanas Ssh20 – quem promove o seu documento comum. Os temas dos dois documentos hoje anunciados foram tratados por Dois grupos de trabalho foram presididos sucessivamente por dois presidentes de capítulo, Lyncé Giorgio Baresi e Roberto Antonelli.

No primeiro documento (Preparação para epidemias e o papel da ciência) Os seguintes tópicos foram abordados: Lições aprendidas com a pandemia COVID-19 e a pandemia anterior; Ensinamentos sobre prevenção epidemiológica e detecção precoce; lições em intervenções; Sugerir ações (ações gerais; ações específicas para melhorar a prevenção e detecção precoce; ações específicas para melhorar o controle de novas epidemias); A necessidade de um tratado internacional para preparação e resposta a uma pandemia.

No segundo documento (Crise: Economia, Sociedade, Direito e Cultura. Rumo a uma Humanidade Menos Vulnerável) Os seguintes tópicos são abordados: desafios e oportunidades globais; Fragilidade e Resiliência: Rumo a uma Humanidade Menos Vulnerável; Mapping Action: Global Coordination of Systematic Crises; educação e pesquisa; Herança cultural; política social e harmonização jurídica; medidas econômicas. Conferência de Academias – Academic Summit S20 + SSH20 – Será realizado em Roma, na Accademia dei Lincei, de 22 a 23 de setembro, em um formato “misto”. – Tecnologias de comunicação remota ou presencial – em relação à evolução da epidemia atual. Durante a conferência, os dois documentos serão apresentados formalmente ao governo italiano.