Nutri-Score, o algoritmo de leite e bebida, é assim que funciona

O algoritmo continua a evoluir pontos nutritivos, o estudo que nos ajuda a manter a forma. É um programa que permite classificar bebidas como leite e outras em categorias definidas de acordo com o nível de saúde. Vamos ver em detalhes o que é e como ler seus símbolos e valores.



Algoritmo para bebidas

Quem disse que a tecnologia não pode nos ajudar Diário? Saber usar sistemas digitais é cada vez mais importante nos dias de hoje, e a era moderna caminha cada vez mais para um futuro amigável ao consumidor. A pontuação Nutri é atualizada inspirada em alguns dos países que já a adotaram há algum tempo e que agora fizeram uma atualização significativa. Este programa leva em consideração os valores que caracterizam cada bebida para atribuir uma pontuação para entender se é um produto saudável ou não. arquivado em França Em 2017, ao longo do tempo, chegou também a outros países e o upgrade veio após parecer científico de especialistas dos seguintes países: Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suíça e a própria França.



Mas como isso funciona? Na prática, o algoritmo define um um resultado Eles variam de -15 para alimentos saudáveis ​​a +40 para alimentos menos saudáveis. Este resultado é registrado em tabelas de 5 caracteres. As listadas em A são as bebidas mais saudáveis, ou seja, aquelas com pontuação mais próxima ou igual a -15. Já as que vão para a letra E são aquelas que se referem a valores próximos ou iguais a 40, então vamos falar de bebidas menos saudáveis. O algoritmo agora foi revisado ainda mais para se atualizar para novas bebidas ou para reanalisar as já existentes que foram anteriormente igualadas a certos valores, aparentemente incorretamente. o bebidas Leite em todas as formas, bebidas à base de plantas vendidas como substitutos e refrigerantes adoçados com adoçantes sem calorias são afetados.

Em que estamos?

Que tipo de bebidas encontramos dentro e como são aula? Vamos a alguns exemplos práticos. Na verdade, a água é a única bebida que se enquadra na categoria A. Na categoria B, encontram-se apenas as bebidas com muito pouco açúcar (menos de 2 gramas por 100 mililitros). Para quem ultrapassa esses limites, existem as letras D e E. Bebidas veganas à base de arroz, aveia e soja, que contêm em média entre 9 e 16 gramas de açúcar A cada 100ml eles recebem, na maioria dos casos, um C, mesmo que em alguns casos também acabem em B, embora seja muito raro que caiam na categoria D.

Por outro lado, se você está se perguntando o que acontece com o leite de vaca, apenas o leite desnatado ou parcialmente desnatado acaba em b. Em vez disso, o leite integral vai para C por causa da gordura. Café solúvel, chocolate e chicória também são analisados ​​pelo algoritmo.

algoritmo do Nutri-Score não passou despercebido e também suscitou alguma perplexidade. Há quem tema que isso possa desestimular a ingestão de leite, o que é sempre muito recomendado. Na verdade, os criadores do programa especificaram que a plataforma realmente queria relatar os riscos potenciais do consumo de outros tipos de bebidas com base em LeiteContêm sempre muitos açúcares, enquanto o melhor tipo de leite é sempre o leite com menor percentagem de gordura.

Nutri-Score, o rótulo dos produtos

Se você está se perguntando como baixar pontos nutritivos, então você pode não ter entendido que não é um aplicativo, mas uma regulamentação real que será aplicada aos produtos por meio de uma marca própria. Dessa forma, poderemos entender se a bebida que estamos comprando é realmente saudável ou se é prejudicial. Como mencionado, não faltaram polêmicas, já que muitos produtores se dizem confusos. Mas, entretanto, 300 estudiosos apelaramUnião Europeia a favor do rótulo.