Dieta flexível: como funciona, seus benefícios para atletas

Alguém está se concentrando nisso Ceto Está ligado Paleo À medida que o verão se aproxima, dietas novas e bizarras aparecem nas redes sociais, prometendo o milagre de um teste de maiô. Mas, como os médicos já salientaram há algum tempo, nem todas as dietas cumprem o que prometem. Na verdade, muitas vezes é exatamente o oposto. Contudo, pode-se realmente fazer a diferença, sem muito estresse: é Dieta flexível. Mas como isso funciona?

Flexibilidade nutricional – Este conceito foi recentemente abordado no livro best-seller “Think Like A Dietitian”. Joyce Pattersoné especializada em cuidados e educação em diabetes em Medicina de Michigan em Ann Arbor (Estados Unidos da América), e baseia-se no conceito deste A flexibilidade alimentar é mais sustentável do que um plano de dieta rigoroso e também pode levar a melhores resultados ao longo do tempo. O conceito foi expresso há alguns anos também no livro “Dieta, não dieta” Escrito pela especialista em nutrição italiana Deborah Racio.

Dieta e ciência – As dietas mais populares baseiam-se em alguns evidência científica, Embora existam alguns como o Mediterrâneo que ele gosta Amplo apoio científico Outros gostam Cetona E a Jejum intermitente Que, sob supervisão médica, pode ser eficaz para manter alguns afastados Condições metabólicasContribuindo para a perda de peso. Mas nem todos são capazes de segui-los e se beneficiar deles. “Quando uma dieta se mostra promissora na pesquisa, muitos médicos bem-intencionados, mas nutricionalmente pouco experientes, rapidamente a recomendam”, admite Patterson. “Mas a partir de dietas pobres em Gorduras Para quem tem baixo teor de Carboidratos Mesmo o jejum, ironicamente a dieta mais popular é a mais restritiva. “Não admira que eles tendam a ser insustentáveis ​​durante longos períodos.” READ Podemos afastar o frio e aquecer os ossos com este chá de ervas, um potencial aliado contra resfriados e doenças sazonais

O que é uma dieta flexível? – Uma dieta flexível é uma dieta que não dá ou não deve dar a sensação de que você está “de dieta”. Envolve monitorar a ingestão de macronutrientes (proteínas, carboidratos e gordura) para atingir sua meta de composição corporal. Numa dieta flexível, nenhum alimento é considerado bom ou ruim. Cada alimento (não processado) tem o seu lugar em termos de saúde e desempenho. Na prática, é a alimentação que se adapta ao estilo de vida, e não o contrário. O objetivo é atingir nossos objetivos de saúde, sem sacrificar a saúde A comida deles tem gosto. Em suma, é mais do que apenas uma dieta, é uma forma de alimentação sustentável a longo prazo, se não por toda a vida. Mas atenção: isso não significa que podemos nos entregar a tudo o que gostamos.

Com padrões – Uma dieta flexível que se preze sempre requer consciência e medição. Por exemplo, Em alguns casos, quem o segue conta os macronutrientes, ou seja, os três componentes que compõem as calorias da nossa alimentação: proteínas, gorduras e carboidratos. Cada macronutriente consiste em diferentes quantidades de calorias e tem efeitos únicos no nosso corpo. No entanto, nem todos preferem esta abordagem: Patterson acredita que a maioria das dietas flexíveis funcionam porque, independentemente de controlarmos calorias, hidratos de carbono, gorduras ou proteínas, Alguns conceitos básicos, como controle de açúcares adicionados, nutrientes e alimentos ultraprocessados, costumam ser aplicados.

O especialista americano sugere, por exemplo, A regra “80/20” envolve seguir as recomendações nutricionais 80% das vezes e não se preocupar com os 20% restantes, levando em consideração praticidade, gostos e interações sociais. Independentemente do tipo de dieta flexitariana escolhida – sempre com a ajuda de um nutricionista – grande parte da literatura científica concorda que uma dieta saudável e flexível é bem sucedida porque inculca um comportamento diferente nas pessoas. Modelo mental: Se pudéssemos ver os alimentos fora da dicotomia bom-ruim, estaríamos mais propensos a nos entregar aos nossos alimentos doces ou salgados favoritos em quantidades razoáveis, tomando cuidado para não exagerar. READ Se você tem essa idade, pode comer todos esses alimentos