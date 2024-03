Le Scarpone – Aquecimento global nas montanhas: uma tempestade perfeita!

Discurso de Maurizio Vermiglia no 101º Congresso Nacional do CAI © foto Emanuele Sanità / Paolo D'Intino

O último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas fala claramente: Os seres humanos são responsáveis ​​pelas alterações climáticas. As principais causas do aquecimento global são o desmatamento, o uso da terra e o uso de combustíveis fósseis, todos atribuídos à atividade humana. Ao apresentar o relatório, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, faz soar o alarme global sobre as consequências das alterações climáticas, destaca a actual falta de preparação para enfrentar as ameaças à biosfera e à nossa civilização, e recomenda que as autoridades políticas de todo o mundo intervenham: Ele acrescentou: “Devemos agir imediatamente para limitar os danos e temos os meios para fazê-lo”. Um dos ambientes mais sensíveis onde os efeitos das alterações climáticas são mais evidentes é o ambiente alpino. O ponto de partida para as análises dos cientistas está ligado ao crescimento da população mundial e à melhoria associada nas condições de vida que se estenderá a sectores cada vez maiores da população.

recursos energéticos

O consumo de energia aumentou nas últimas décadas. Em 1912, 1 terawatt de energia era suficiente para iluminar o planeta. As previsões optimistas para 2030 são de 23 TW e 30 TW para 2050.. O quadro energético global mostra claramente como a maioria das fontes de energia são fontes fósseis, tanto em dados históricos como em projeções. Infelizmente, a utilização de combustíveis fósseis não parece estar a diminuir: o petróleo e o gás natural continuarão a ser a principal fonte de energia em todo o mundo. Portanto, parece que o mundo está destinado a utilizar combustíveis fósseis nos próximos anos e, mesmo que as energias alternativas aumentem significativamente, é lamentável que em 2040 representem apenas uma percentagem modesta do quadro energético global.

Foi em 2009 que John Beddington, conselheiro científico do governo inglês, falou pela primeira vez sobre… “A tempestade perfeita de eventos mundiais” Coloque este evento no ano de 2030. Beddington disse isso Ele acrescentou: “Se não abordarmos esta cadeia de causas, podemos esperar uma grande desestabilização, com agitação crescente e a possibilidade de grandes ondas de migração a nível internacional, para fugir para evitar a escassez de alimentos e água”. O ponto de partida na lógica de John Beddington é o aumento da população mundial (8,3 mil milhões de pessoas previstas em 2030) que se reflectirá inevitavelmente no aumento da procura de alimentos (aumento de 50% face à procura actual), mas que não é sustentado por uma produção adequada. . Da mesma forma, espera-se que a procura de energia aumente 60% em 2030, com produção insuficiente, enquanto a procura global de água potável aumentará 30% (50% nos países em desenvolvimento e 20% nos países desenvolvidos). Devido às alterações climáticas, até 2030, quase metade da população mundial viverá em zonas com extrema pressão hídrica, incluindo África, que terá entre 75 e 250 milhões de pessoas sob esta pressão. É lamentável que as alterações climáticas tenham acelerado incrivelmente nos últimos anos, e a lógica dos negacionistas que atribuem as alterações climáticas a acontecimentos naturais repetidos ao longo dos anos não se sustenta.

o efeito estufa

Utilizar combustíveis fósseis para produzir energia significa emitir dióxido de carbono, o principal gás de efeito estufa, na atmosfera. As emissões de dióxido de carbono estão aumentando aproximadamente 4% anualmente As principais causas destas emissões são as fontes de energia fósseis: combustíveis líquidos e sólidos a uma taxa de 76,7% e combustíveis gasosos a uma taxa de 19,2%. Em terceiro lugar está a indústria cimenteira, com uma taxa de 3,8%. Infelizmente, esta é a marca da era industrial, ou do chamado Antropoceno. Assim, se quisermos realmente reduzir as emissões de CO2, temos de reduzir tanto quanto possível a combustão de materiais que contêm carbono, incluindo a biomassa.

As emissões de dióxido de carbono e outros gases produzem o chamado efeito estufa. A atmosfera comporta-se como o vidro de uma estufa: tal como estes vidros, os gases permitem a passagem da radiação solar, que é parcialmente absorvida pela Terra e parcialmente reflectida: o calor emitido pela Terra é reflectido de volta pelo dióxido de carbono. Em essência, o aquecimento global nada mais é do que um cobertor que nos protege e aquece. Aumentar a concentração de dióxido de carbono tem o efeito de tornar o cobertor mais espesso, por isso não é surpreendente que você fique mais quente debaixo do cobertor. O fenómeno do aquecimento global, a sua função, mas também a sua instabilidade e equilíbrio são conhecidos desde 1824, altura em que Fourier o identificou. O que acontece se esse cobertor ficar mais grosso? Encontramos novamente a resposta nos relatórios do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas. Neste momento, estamos a tentar desesperadamente conter o aumento da temperatura do planeta para 1,5 graus Celsius em vez de 2 graus Celsius: este meio grau mais baixo, se alcançado, poderá trazer enormes diferenças positivas: na saúde, na biodiversidade de plantas e animais , e em recifes de corais tropicais. , oceanos, possibilidades de adaptação e ecologia alpina.

O Glaciar Ciardone retirado da estação fotográfica S2 da estação meteorológica, ponto de acesso ao glaciar “Federico Sacco”, onde foram colocados alguns marcadores que indicam os sítios históricos da frente. Aqui, segundo o mapeamento de Sacco, a borda da geleira existia por volta de 1930 e hoje fica a mais de 800 metros a oeste. © Sagitário. Sociedade Meteorológica Italiana

A situação nas montanhas

As montanhas são um ambiente vulnerável, onde o respeito pelos equilíbrios climáticos é essencial. As montanhas são tão importantes quanto vulneráveis. As regiões frias são as mais sensíveis porque respondem de forma amplificada ao aumento da temperatura: cerca de duas vezes mais em comparação com a média global. Os indicadores nas montanhas são claros: recuo dos glaciares, deterioração do permafrost, redução da duração, extensão e espessura da neve no solo, diminuição da biodiversidade e alterações nos ecossistemas. O aquecimento global, combinado com o derretimento do gelo na Terra, leva a uma diminuição do albedo e a um aumento da radiação solar absorvida (o gelo reflete a radiação solar e a Terra a absorve). Como resultado, a temperatura do solo aumenta e isso aumenta o aumento da temperatura.

O declínio dos glaciares é um fenómeno geral: nos Alpes, nos Andes, na Ásia, no Alasca, na Patagónia acontece a mesma coisa e o fenómeno é irreversível. Um dos fenômenos associados ao declínio do gelo nas montanhas, mas não menos destrutivo por esse motivo, é o derretimento das calotas polares dos Pólos Norte e Sul. Um fenômeno que causa um aumento significativo no nível do mar, especialmente no gelo em terras como a Groenlândia e o Alasca. Mas o aquecimento global também está a ter impacto Derretimento do permafrost. O permafrost é o gelo preso no solo e mantido lá pelas baixas temperaturas externas. Quando este gelo derrete, liberta não só dióxido de carbono, mas também metano, um gás que, se libertado na atmosfera, contribui 25 vezes mais para o aquecimento global do que o dióxido de carbono e a matéria orgânica que nele ficou retida durante milhares de anos. de anos. O derretimento do permafrost, embora mais pronunciado nas regiões frias do globo, também ocorre nas rochas e é responsável por deslizamentos e deslizamentos de terra.

Outro efeito do aquecimento global é a perda de biodiversidade. A redução das geleiras e os períodos de cobertura de neve ameaçam muitas espécies alpinas. Trata-se frequentemente de grupos pequenos e isolados de animais e plantas, altamente especializados para viver em condições de temperaturas muito baixas, com capacidade limitada de dispersão, pouco adaptados a mudanças repentinas no clima e facilmente vulneráveis ​​à extinção. O atual aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono e da temperatura conduz inevitavelmente a diferentes impactos na vegetação em “altas altitudes”: a cobertura florestal está a aumentar e a linha das árvores também aumentou. Esta tendência a longo prazo pode ser sobreposta por acontecimentos anómalos (por exemplo, a tempestade Vaia, um verão extremamente seco) que têm impactos imediatos nas florestas alpinas, com o abate de abetos isolados ou com a secagem de muitos indivíduos de espécies que não crescem bem. Resistente à seca.

Conclusões

Sem produção suficiente de energia, o mundo corre o risco de paralisar, mas também é claro que não podemos continuar assim com processos de combustão descontrolados, e há muitos exemplos de utilização indevida de combustíveis fósseis: desde o gás e o carvão até à combustão de biomassa. , o que só deveria ser permitido em centrais de cogeração que utilizam biomassa residual e sem produzir mais resíduos.

Ao longo dos anos, a questão do aquecimento global tem sido subestimada e mal gerida. Inicialmente a posição era “não é real, o aquecimento global não existe”. Recentemente, a atitude mudou para: “Bem, é real, mas não é causado pelos seres humanos, é um fenómeno natural”. Infelizmente, estamos agora muito próximos da catástrofe que será precedida, tardiamente, pela consciência colectiva do fenómeno. Esperemos que não seja tarde demais.

o que deveria ser feito? À luz do fio condutor que liga a recessão económica mais longa da história moderna e a “tempestade perfeita” que nos espera em 2030. É urgente que invistamos hoje em infra-estruturas e tecnologias que possam evitar danos incalculáveis ​​no futuro. Em termos práticos, precisamos de uma expansão maciça na utilização de energias renováveis ​​e de medidas educativas convincentes no sentido de um comportamento sustentável. Chegou a hora de agir e a tarefa de todos os amantes da montanha é conscientizar sobre esta questão: especialmente entre as gerações mais jovens.

Maurizio Vermiglia © Kay

Maurício Vermiglia Formou-se em engenharia química pela Universidade de Trieste em 1980 e foi pesquisador da Universidade Técnica da Dinamarca. A sua longa e distinta carreira académica e de investigação levou-o à nomeação como Reitor da Universidade de Trieste. Diretor do Departamento de 2006 a 2012, Presidente do Conselho de Estruturas Científicas de 2010 a 2012 e Diretor da Escola Doutoral de Nanotecnologia da Universidade de Trieste, realizou pesquisas na área de modelagem multiescala para design de materiais e ciências da vida. , em equilíbrio de fases e termodinâmica aplicada, em processos moleculares e simulações, em Nanotecnologia e nanomedicina. Foi Diretor do Departamento de Engenharia Química da Universidade de Trieste de 2006 a 2012, Presidente do Conselho de Estruturas Científicas da mesma Universidade e Diretor da Escola Doutoral de Nanotecnologia. Fermeglia, além de delegado do WWF para a região Fvg, faz parte do Clube Acadêmico Alpino Italiano desde 1990 e é instrutor de montanhismo e esqui alpino, além de operador do Corpo Nacional de Resgate Alpino e Caverna. Foi também membro do Centro de Estudos de Materiais e Tecnologias do CAI. Ele completou inúmeras escaladas nos Alpes, nos Andes e no Vale de Yosemite.

