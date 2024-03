“Lobos e Mulheres na Ciência” Mia Canestrini e o Reinado do Lobo Quarta-feira Teatro Grande Brescia

Bréscia. Quarta-feira 27 de março, em 10h30, Mundo animal Mia Canestrini Ele estará no palco O grande teatro Bréscia Para apresentar uma entrevista intitulada: “Lobos e mulheres na ciência. “Construindo um futuro de conservação e conhecimento”.

Reino do Lobo Rodeado por um véu de mistério e magia, é um mundo onde a ciência encontra a mitologia. Mas o que realmente sabemos sobre este majestoso predador? A sua existência é uma dança entre a realidade e o mito, num equilíbrio delicado que desafia a nossa compreensão. As ferramentas da ciência podem ajudar-nos a desvendar os mistérios da biologia, comportamento e conservação dos lobos, compreender como estes animais impactam os ecossistemas e a cultura humana e dissipar mitos e equívocos. Mas há mais: Falar de lobos também é uma homenagem Pela força e determinação das mulheres na ciência. Num campo tradicionalmente dominado por homens, podemos descobrir como a paixão, a curiosidade e a perseverança podem abrir novos caminhos na compreensão do mundo natural. Examinaremos como o pensamento científico aliado à sensibilidade feminina, livre de preconceitos e aberto a novas descobertas, é essencial para enfrentar os desafios da conservação ambiental e promover uma convivência equilibrada entre o homem e a natureza selvagem. Uma viagem onde a ciência se torna um instrumento de verdade e descoberta, onde os lobos nos ensinam lições de sobrevivência e adaptação, e onde as mulheres na ciência provam que o verdadeiro mistério reside na profundidade do conhecimento.

Zoólogo especializado Na preservação da biodiversidade animal, Mia Canestrini Durante mais de quinze anos dedicou-se a projetos Fique com o lobo. O assunto o interessou em seus estudos desde os tempos de universidade, quando estudou ciências naturais em Bolonha. Hoje ela é uma “cientista de lobos” estabelecida e está entre os principais especialistas italianos na área de lobos e vida selvagem. Coordenador técnico da monitorização nacional de lobos, Mia Canestrini Ele leciona mestrado em Conservação e Gestão da Vida Selvagem na Universidade Ca' Foscari em Veneza e mestrado em Proteção da Vida Selvagem na Universidade de Pádua. Mia Canestrini Ela é muito ativa no mercado editorial: é autora, realiza conferências e seminários por toda a Itália sobre a biologia dos cães e dos lobos e sua relação com os humanos, e está muito presente na mídia.

Mia Canestrini escreveu para Geografia nacional, Dona Moderna, Marie Claire, Touring Club e criou a coluna semanal Sei una bestia para a Agenda Smemoranda, que também foi uma das assinaturas das edições 2021/22 e 2022/23. Hoje ela apresenta a coluna A Bela e as Feras da Radio 105 Friends e é co-apresentadora do Il Provinciale no Rai Due. Ele tem três livros em seu currículo: A Menina com Lobos (Piemme, 2019), Custode di Cuori (Mondadori Electa, 2022) e Nas Terras dos Lobos. Histórias de retorno italianas (Bieme, 2023).

O projeto “Dessolteiro 2024”Criado e promovido por Fundação Comunitária de Brescia E Fundação de Teatro Grande Bréscia Apoiado por Fundação Alessandra Bono. A iniciativa promove atividades dedicadas à difusão do conhecimento científico, com o objetivo de apresentar às novas gerações o estudo aprofundado das disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) através de conferências teatrais, espetáculos e workshops, utilizando uma linguagem inovadora e acessível.

As escolas das quais você gostaria de participar Uma ou mais atividades agendadas devem ser enviadas por e-mail para [email protected] Especifique a escola a que pertence, a categoria de alunos que gostaria de acompanhar ao teatro e os telefones e emails dos professores que acompanharão as aulas.