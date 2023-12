Sinais irracionais da sonda Voyager 1

A sonda Viajante 1 A NASA, o corpo humano mais distante já construído da Terra, literalmente enlouqueceu: está enviando sinais sem sentido, uma combinação repetitiva de 0 e 1, os dois números normalmente usados ​​na ciência da computação para criptografar dados. Cientistas da NASA tentam resolver o problema, mas não é uma tarefa fácil: a sonda está a 24 mil milhões de quilómetros de distância e as mensagens demoram cerca de 22,5 horas a chegar até ela. Isso significa que levará dias para saber se as tentativas de restaurar os computadores com quase 50 anos foram bem-sucedidas.

Esta não é a primeira vez que a Voyager 1 envia sinais distorcidos: Em 2022, um computador com defeito causou um problema semelhante Os engenheiros levaram meses para resolver o problema. Mas, neste caso, a falha parece ser devido à interrupção da comunicação entre dois computadores. Especialistas da NASA estão agora examinando documentos de décadas sobre o funcionamento da sonda e seus sistemas, que utilizam tecnologia desatualizada e quase esquecida. Em comparação, o smartphone atual pode processar mais de 100 mil milhões de instruções por segundo, enquanto os computadores da Voyager 1 só conseguem processar cerca de 8.000 instruções por segundo.

Se os técnicos conseguirem consertar a falha, a esperança é que a Voyager 1 consiga continuar sua atividade pelo menos até seu 50º aniversário, em 2027. Mas, de qualquer forma, a sonda está programada para parar em breve: assim que estiver concluída. Se Oort, uma nuvem de cometas localizada nos limites exteriores do sistema solar, ultrapassasse 2.400 vezes a distância entre o Sol e Plutão, os seus sistemas ficariam sem energia para os alimentar. Foi sugerido que uma mensagem final poderia ser enviada à Voyager antes que o seu sistema de comunicações falhasse finalmente: as palavras poderiam assim ser preservadas durante milhares de anos, codificadas na memória dos computadores de bordo enquanto a sonda se deslocava.