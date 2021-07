Natale Giunta, “Sim ao corredor verde do restaurante, eu confio na ciência”

O convidado do QdS Pausa Caffè foi o famoso chef Natale Giunta, um dos rostos sicilianos mais famosos da Itália e do exterior. Com Luigi Ansaloni e o colunista Giovanni Pizzo, Giunta falou sobre a Passagem Verde

Convidado no Coffee Break QdS iFamosa Chef Natale GiuntaUm dos rostos sicilianos mais famosos da Itália e do exterior.

Com Luigi Ansaloni e o colunista Giovanni Pizzo, Giunta conversou sobre o tema quente do momento, que é o corredor verde nos restaurantes (e não só).

Na verdade, pessoalmente sou muito rigoroso quanto aos protocolos. O Green Passage é essencial para os restaurantes, para mim e para os meus colegas, para que possamos operar em total segurança. Quero quebrar o padrão de muitos que dizem não a este procedimento. Se a ciência diz que uma vacina é a chave para continuar nosso trabalho, eu acho. Se eu estiver errado, pronto.

Mas se isso significa não comprometer meu trabalho e meu futuro, eu aceito. Não devemos ser cidadão contra cidadão, mas não devemos ir contra o que diz a ciência. ”

O chef continua: “Sobrevivemos reinventando-nos, e foi o que fiz. Transferi minhas habilidades e energias para o setor de entregas, reconstruindo uma pequena parte das perdas. Algo agora recomeçou – diz Giunta -. Casamentos, baptizados e comunas , não conferências Depois, que foi uma grande parte e tudo ainda está paralisado. Agora há esperança, uma saída de não fechar de novo e não entendo quem não quer aceitar. ”