2 doenças comuns põem seriamente em perigo o coração

se então durma um pouco, mal e por muito tempo há risco de doenças cardiovasculares.

O sono é essencial para o bem-estar de nossos corpos.

Pessoas com insônia severa queixam-se de sonolência diurna, incapacidade de realizar as atividades diárias e, frequentemente, queixam-se também de ansiedade e depressão.

Neste artigo, explicamos por que duas doenças cardíacas comuns estão em risco.

Há pessoas que sofrem de insônia devido à apnéia do sono. Esta é uma doença crônica muito comum que leva à interrupção repentina do sono devido à falta de ar. Mesmo que esses despertares não durem muito e a pessoa que os vivencia geralmente não se lembre deles, eles podem ocorrer durante a noite até dezenas de vezes, impedindo a pessoa de dormir bem.

Se adicionarmos outras doenças à insônia, como diabetes, o perigo para a saúde se torna ainda mais sério.

Essas duas doenças comuns colocam o coração em sério risco

De acordo com alguns estudos e com base em dados coletados ao longo de nove anos de observação, aqueles com diabetes e insônia severa têm uma chance 87% maior de morrer de ataques cardíacos do que aqueles sem diabetes ou problemas de sono.

Aqueles que tinham diabetes, mas não tiveram problemas de insônia, tiveram um risco 12% menor de morte em comparação com aqueles com as duas doenças.

isso é pesquisar Foi realizado por várias equipes de pesquisa por cientistas da Northwestern University Feinberg School of Medicine. Este último estudo enfocou a apnéia do sono, analisando 500.000 pessoas.

Descobriu-se que isso representa um problema real de saúde. Aqueles com apnéia do sono ficam sem respirar por 10 segundos a mais de um minuto.

No final de cada apnéia, a pressão arterial sobe repentinamente causando pressão alta e leve despertar. Tudo isso afeta negativamente o conforto.

Portanto, um diabético tem um risco duplo de doença cardiovascular se tiver apneia obstrutiva do sono (SAOS). De acordo com especialistas, ambas as doenças devem ser tratadas com máscaras de pressão positiva para SAOS, o diabetes deve ser tratado com mudanças no estilo de vida e medicamentos para prevenir complicações cardiovasculares.

Quando você é afetado (ou acredita-se que seja afetado) por essas doenças, é sempre aconselhável consultar o seu médico.

aprofundar

Razões para comer esta fruta e é uma grande aliada para o coração