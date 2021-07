Contagem regressiva para o G20 em Ciência em Trieste – Ciência e Tecnologia

Em 8 dias, o G20 sob a presidência italiana fará uma parada em Trieste para falar sobre ciência. Nos dias 4, 5 e 6 de agosto, a cidade receberá 35 delegações de todo o mundo para falar especificamente sobre a economia digital.

A decisão de vir para Trieste fortalece e confirma a carreira científica da região. Os tópicos centrais serão os da Indústria 4.0, o blockchain para rastrear produtos, digitalizar empresas e até mesmo cidades, para torná-los mais inteligentes e verdes, e pensar em leis para gerenciar melhor a IA e melhorar a proteção para menores na rede.

A agenda do evento ainda não foi divulgada. O governador Valenti anunciou que serão realizadas reuniões com o Itamaraty entre meio-dia e amanhã para definir a logística do evento. Mais detalhes sobre o programa serão divulgados amanhã com um comunicado de imprensa conjunto dos ministérios italianos relevantes, confirma a assessoria de imprensa do G20.

A delegação indiana cancelou as reservas, a internet ficará online e, ao invés, deverão estar presentes China, Argentina, Arábia Saudita e muitos outros. Cem quartos do Savoia Hotel já foram banidos dos bancos.

Para a Itália, estarão a ministra da Pesquisa Maria Cristina Mesa, os ministros Vittorio Colao para a Inovação Tecnológica e Giancarlo Giorgetti para o Desenvolvimento Econômico. O Area Science Park e o Sincrotrone não confirmam atualmente sua participação na cúpula.

Os trabalhos decorrerão no Centro de Congressos de Porto-Vecchio que deixará, por alguns dias, de funcionar como centro de vacinação contra o vírus Covid.