Rajadas de vento, tempestades, danos e inundações: ginásio revelado

VIENA – Mais danos causados ​​pelo mau tempo na tarde de 27 de julho na província de Breca.

Plantas de rua e proteção civil com bombeiros no trabalho. O maior dano foi feito em San Germano de Peresi quando o vento expôs um ginásio.

Entre os grupos regionais e os dos bombeiros, às 20h, estavam em andamento 258 intervenções.

Região

O presidente regional, Luca Zaia, já deu início aos procedimentos para declarar o estado de crise causado pela onda de mau tempo que atingiu a região do Vêneto nessas horas, pois as equipes de resgate já realizaram mais de 150 intervenções. , especialmente nos mais afetados: Treviso, Pádua, Vicenza e Veneza, mas também Belluno e Polisine. “É um dever, diz Zaia, diante de uma situação crítica que abrange quase toda a região do Vêneto. Temos uma lista de municípios já confirmada – a ser anunciada – e outra será acrescentada, com danos de ventos, granizo e chuvas torrenciais, nestas horas e também nos dias anteriores. ” E acrescenta: «É necessária uma intervenção nacional. Que os dados sobre danos sejam recolhidos pelos cidadãos e que a seleção seja feita pelos municípios. Imediatamente após o expediente, a província irá a Roma pedir reparações, porque em todo caso, a agricultura está de joelhos, como muitas outras atividades humanas, com danos típicos de eventos atmosféricos importantes e inusitados ”.

“Agradeço a toda a equipa de resgate que intervém imediatamente – e conclui -: a Protecção Civil e os muitos voluntários, os bombeiros, a polícia e todos os que nos ajudam.”