UFC, Marvin Vittori vence Paulo Costa por decisão unânime

Marvin Vittori vence Paulo Costa por decisão unânime e se afirma como uma grande estrela do MMA. Mesmo em competições leves, categoria que não lhe pertence, mas que lhe foi rebaixada pelo brasileiro, ele é pouco profissional em se apresentar acima do peso adequado e depois tentar “ditar” as regras. Vittori aceitou uma luta que poderia ter recusado, salvou o evento principal do UFC e depois venceu, até rejeitando as críticas. Principalmente aqueles que estavam em greve, porque uma luta aberta com um dos mais fortes rebatedores do ringue é algo clínico. Após a decepção da luta pelo título que perdeu para Adesanya, resumidamente, Vittori explica que a data com mais uma chance de levar o cinturão de médios só foi adiada. E se ele queria pensar em subir de classe, ele também tinha a prova de que, se quisesse, poderia fazê-lo.

A tensão esteve alta durante toda a semana, sem mencionar que ele ainda não tinha atingido a forma octogonal. Mesmo durante o anúncio, foi necessária segurança para separar Paolo Costa e Marvin Vittori. Percebe-se o peso extra do brasileiro, mas ao menos no começo ele é menos agressivo que o normal: ele almeja a força dos acertos, mas o Italian Dream é mais rápido e coloca um par de excelentes combos no primeiro round (34 acertos para a cabeça). No segundo Costa aumenta o volume, faz Vittori balançar um chute de cabeça e um direito que o outro absorve bem, então também usa um dedo ocular voluntário que lhe custa um ponto por cada carta. As rodadas mais difíceis foram para o italiano, porque aí cansa Costa: primeiro, provoca o adversário para acertá-lo para marcar, depois tenta derrubá-lo no chão e tenta segurá-lo no pescoço, mas Vittori desarma. facilmente. . Aqui o “Sonho Italiano” sabe que está à frente nos pontos, corre bem: faz bons chutes, e o brasileiro dá um sinal para não ouvir, mas os árbitros sim. E no último assalto, em que Costa tenta dar todas as suas forças com golpes muito pesados, Vittori não sai com a troca, mas quando consegue tentar arremessar para a luta congela a ação. No final, o resultado é um belo confronto, entre duas pessoas que não se poupam, com os golpes contados impiedosamente: 190 rebatidas de Vittori – 150 de cabeça – contra 163 de Costa, uma partida muito difícil e previsível . A vitória da decisão unânime.