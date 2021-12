Manchester United, centro de treinamento reabre

Manchester Boas notícias para os fãs Manchester United E talvez um pouco para todos conduzindo . eu demônios vermelhos , na verdade, eles contataram o centro esportivo de Carrington Onde a equipe treina. Está fechado desde quinta-feira passada devido ao surto do vírus COVID-19 estourou em um grupo de equipe Unido . Por causa disso, na verdade, o liga Eles tiveram que adiar as duas partidas que haviam planejado Ronaldo e os companheiros, ou aqueles que se opõem Brentford e Brighton .

declaração do clube

“jogadoras Manchester United Eles retomaram o treinamento Carrington, mas de uma forma escalonada – O clube anunciou -. gerente temporário, Ralph RangnickA equipe agora poderá se preparar para o próximo torneio, a partida com Newcastle a James Park Street Segunda-feira, 27 de dezembroA propósito, ontem lá conduzindo Ele ressaltou que o torneio continua apesar dos muitos casos Doença do coronavírus Encontrado entre os jogadores, bem como o fato de queInglaterra No meio de uma nova onda.