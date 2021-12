TMW – Liga Dois, não há adiamento para os jogos dos dias 26 e 29 de dezembro. Proceda caso a caso

Tmw

Horas intensas para a Série B. O adiamento do jogo Benevento Monza e Lecce Vicenza devido à positividade para Covid-19 nos clubes Brianza e Salento reabriu a questão da emergência sanitária, a ponto de começar a circular um boato sobre a possibilidade de adiar os dias do torneio marcados para 26 e 29 de dezembro.

problema de calendário – De acordo com o que foi compilado pelo conselho editorial do Dr. TuttoMercatoWeb.comNo entanto, essa hipótese está longe de agora. De fato, a Lega di B, junto com a maioria de seus clubes, parece estar disposta a avaliar a evolução do problema caso a caso. Um adiamento completo de dois dias representaria um obstáculo um tanto complicado de superar, dada a agenda lotada que também existe para a segunda série, que também inclui as janelas das seleções nas quais muitos jogadores estão envolvidos.

Olhos em Ferrara – Portanto, nas próximas horas, toda a Segunda Divisão acompanhará todas as situações que possam surgir, com particular atenção para o que está acontecendo em Ferrara. Na SPAL, há tantas infecções dentro do plantel, que podemos falar de um surto real. Situação que coloca em risco a disputa do jogo Santo Stefano com o Benevento.

Para os samnitas, esse será de fato o segundo adiamento consecutivo e o primeiro problema, não um simples, deve ser enfrentado e superado em todo o campeonato.