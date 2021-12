“Scudetto? O Napoli pode aspirar ao sucesso final”

Nápoles – “Todos nós já vivemos na fragilidade do vírus, e agora entre estádios desabando e mais não estamos perdendo nada além de uma carta Salerno. A situação no futebol é muito perigosa. a história Salerno Antes tinha que resolver, vamos parecer vendedores ambulantes. ”. O anúncio foi feito pela Agente Andrea d’Amico, Fale com os microfones da Rádio Marty. D’Amico Centra-se em Nápoles, na chave de corrida Scudetto: “O que deveria ser? Nápoles remontarInter? em um assento mercado Ele vai fazer pouco, ele já tem um time competitivo Spalletti Eu dei treinamento. O orçamento que falta na Champions League é o que é. “ D’Amico ele pensa que Nápoles “Realmente equipado para fazer um grande torneio em qualquer situação. 4 pontos deInter Eu não sou nada, foi o azar de estar ferido Osimene Mas felizmente ele está de volta Mertens. Nesta liga do meio Nápoles Ela tem uma equipe para percorrer todo o caminho e almejar o sucesso final. ” No entanto, uma das chaves D’Amico está sendo “O fato de todos se sentirem parte do projeto é um fator importante. Uma das habilidades mais importantes de um coach – Adicionar – É um estímulo mental, principalmente para quem nem sempre joga. Os proprietários se motivam e mesmo que não haja competição, eles relaxam. Fazer os outros se sentirem importantes também cria um grupo competitivo‘, ele terminou.