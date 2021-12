Napoli – Spezia 0-1 decide um gol contra de Juan Jesus

O Napoli fraco e impreciso deu ao Spezia sua terceira derrota consecutiva no Estádio de Maradona: 1 a 0 para os Ligurians na final. Um resultado que pode parecer emocionante, principalmente depois do golpe contra o Milan no domingo, em que a seleção azzurra voltou à segunda colocação. Mas o árbitro da partida legitima a capacidade de Spezia de defender a vantagem que surgiu antes do intervalo de um gol contra de Juan Jeus. Porém, a equipe de Spalletti não soube como se encontrar diante de dificuldades, perdendo ideias e clareza para ir contra a corrente. Para Nápoles, uma parada pesada também é um tabu: as rodadas A jogadas na quarta-feira sem vitória chegam a nove. Spezia volta a vencer seis dias depois e corta uma seqüência de seis derrotas consecutivas fora de casa. Três pontos podem impulsionar a cadeira de Motta, que agora é considerada no final da seqüência ininterrupta da corrida. O Napoli termina 2021 em casa com uma derrota para os Ligurians, uma vez que começou em 6 de janeiro (2-1 para o técnico italiano).

Autogules em Juan Jesus

–

Para o Napoli, na ausência do lesionado Coulibaly, Fabian Ruiz, Osimene, foi contratado na véspera de outro grande jogo, o Insigne, que foi suspenso por Covid. Em relação ao jogo com o Milan, Spalletti pode contar com a recuperação de Mario Rui, por isso Di Lorenzo assume o extremo direito. Lobotka entra no corretor. A novidade também está no trocarte: o Politano volta para a direita, com Lozano para a esquerda, enquanto Elmas parte do banco. Mertens se vê novamente. Motta ajusta a formação frente ao Empoli inserindo Agudelo no ataque em vez de Nzola. No início, Nápoles imediatamente lançou o ataque. Zielinski Ring: Alto. Réplica da Ligúria: a cabeça de um mineiro astuto pairando sobre a barra transversal. O La Spezia se reúne em sua própria metade do campo: espaços apertados para os azzurri manobrarem. Aos 20 ‘, Di Lorenzo parou atrás do joelho de Reca na coxa. O zagueiro, auxiliado pela equipe médica, retoma o jogo. A especiaria fica mais longa: Manaj escapa de Politano, mas é obstruído por Lubotka. Oportunidade também para Bastoni que, no entanto, não acerta na baliza e levanta o Napoli. Aos 27 ‘, o Politano desliza: uma tipoia do lado de fora da grade. Por Mario Rui para Mertens: Touch é controlado pela Provedel. A equipe Spalletti está procurando uma aceleração repentina para destravar a rede defensiva de Spezia. O blues aumenta o ritmo. Flash Mertens à esquerda: Providedel vira para o canto. Aí o belga também tenta à distância: só para o lado. La Spezia projeta para a frente. Aos 37 minutos, a cobrança de falta de Bastoni virou armadilha para Juan Jesus que, na tentativa de bloquear, encabeçou o goleiro de Ospina e corrigiu a surpreendente vantagem dos ligurianos. Nápoles está sentindo o golpe. No final dos tempos, ele tenta se reorganizar, mas sem efeito. Mario Rui alertou para um erro no Rica: o zagueiro foi avisado e vai perder o jogo de ida com a Juventus quando o torneio for retomado.