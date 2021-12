Vitória da eLiga Portugal, Benfica pela primeira vez no torneio

EU ‘SL Benfica De volta às grandes fases do jogo e com a melhor equipe possível. Diogo Pombo (Toga), Luca, Diogo Gonçalves e Valada: estes são os nomes dos talentosos jogadores do FIFA22 que vão representar as águias no torneio eLiga Portugal 2021/22 com o objetivo de conquistarem o título de Campeão Nacional. Diogo Pombo, conhecido como Toga no mundo FIFA e um dos maiores talentos do esporte, diz:Tenho muito orgulho em representar o maior clube de Portugal, o Sport Lisboa e o Benfica. O objetivo é único neste clube: vencer todas as partidas. Gostaria de agradecer a todos que fizeram a minha vinda ao Glorioso. É altura de devolver o que todos os adeptos do Benfica desejam, o título de Campeão Nacional! ” Luca, Diogo Gonçalves e Valada também confirmam “Sonho de criança tornado realidade”, a “Uma inexplicável sensação de vestir o manto sagrado” e “o grande impulso para ajudar a conquistar mais títulos e assim contribuir para a grande história do clube”.“

A equipa oficial de desportos do SL Benfica estreia-se na época 2021/22 na eLiga Portugal, competição nacional de destaque no FIFA22 que vai disputar entre os 18 clubes participantes na Liga Portugal. Com o primeiro triunfo no dia 22 de Dezembro frente ao Paços de Ferreira, a equipa vermelha inicia o seu percurso com a ambição que distingue todas as equipas do Benfica: vencer. Todos os jogos podem ser acompanhados em directo no canal Twitch do clube, sendo que a equipa edports do Benfica será reforçada no futuro com mais jogos e jogadores. Esta e outras novidades serão anunciadas em breve.