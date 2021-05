O mercado de transferência da Juventus é uma bomba da França

Cristiano Ronaldo esteve ligado à Juventus por mais um ano de contrato com um salário líquido de € 31 milhões

Le10Sport afirma Calciomercato.it escreve desde 12 de março, Ou aquilo Cristiano Ronaldo Decidir sair Juventus. Campeão da Liga ou Liga Europeia, o campeão português quer pôr fim à sua aventura pela Juventus, que começou há três anos depois de grandes sucessos com Real Madrid. Os Merengues são o sonho de uma classe 85 no Funchal, mas até agora parece improvável que um retorno seja devido ao Florentino Perez Concentra-se em outros nomes, neste caso em Mbappe e Haaland.

As outras “soluções” para Ronaldo são sempre as mesmas. Manchester United e Paris Saint-Germain. Este último está em proporções mais altas, apenas porque Messi – o objetivo número um do Sheik – parece estar voltado para a regeneração com ele Barcelona.

Não seria fácil colocar Ronaldo em outro lugar se apenas olhando para o seu alto salário 31 milhões de euros, Mais de 50 milhões. Para evitar perder, então, a Juventus FC deve ser capaz de vendê-los por um preço não inferior a 29-30 milhões de euros. No entanto, sua vontade é clara, por isso Taça italiana Quem o tirou ontem da Atalanta pode ser o seu último título da Juventus.