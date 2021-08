Como funciona e onde vê-lo e os comentadores

a Liga dos Campeões Vir Amazonas Presidente Vídeo . No diretor da conferência de hoje Marco Voroni , vir Equipe A partir de Comentadores NS talento Quem vai assistir aos jogos: O comentário ficará a cargo de Sandro Piccinini Cercado por Massimo Ambrosini ; Jornalistas serão Marco Catania NS Julia Missoni Para um pré e pós-jogo, enquanto Alicia Tarquinius estará à margem. em um time talento Como alternativa, alguns dos ex-campeões da Série A: Toni, Seedorf, Julio Cesar, Zola, Marchisio, Balzaretti. O ex-árbitro Gianluca. Também esteve presente Calvarese Quem vai lidar com as sessões de julgamento?

UEFA Champions League, 17 jogos visíveis na Amazon

Eles serão 17 partidas Títulos da Liga dos Campeões visíveis no Amazon Prime: Supertaça Européia, dois playoffs da Liga dos Campeões para entrar na fase de grupos, seis partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões, oito partidas eliminatórias da Liga dos Campeões (quatro rodadas de 16 jogos, quartas de final e duas semifinais). Começa na quarta-feira 11 de agosto Com a Supertaça Européia entre Chelsea e Villarreal. para jogos Liga dos Campeões No Vídeo Prime, os clientes Prime podem esperar não apenas grandes equipes em campo, mas também uma equipe incrível de comentaristas, especialistas e comentaristas que os acompanharão ao vivo, durante e após os desafios. ” Alex Green, Diretor Administrativo, Prime Video Sports, União Europeia. “Hoje, estamos entusiasmados por apresentar a nossa equipa Prime Video à Itália: comentadores e especialistas respeitados, incluindo campeões mundiais, jogadores internacionais, apresentadores conhecidos – e, claro, – as lendas que fizeram a história da UEFA Champions League.”

Os jogos são visíveis na Amazon, da Liga dos Campeões à Supertaça Europeia

A equipe de especialistas iniciará o Prime Video durante a próxima fase Supertaça EuropeiaQuando o campeão europeu Chelsea se choca com o Villarreal Quarta-feira, 11 de agosto: O jogo estará disponível para clientes Prime na Itália sem custo adicional. Em agosto, o Prime Video também transmitirá duas partidas do playoff que determinarão qual equipe entrará na fase inicial do desafio entre os clubes mais populares da Europa. Com o início da fase de grupos de UEFA Champions League em setembroOs principais espectadores na Itália poderão assistir aos melhores jogos das noites de quarta-feira ao vivo e exclusivamente como parte de sua assinatura. sem custo adicional.

Heróis da Amazon, sempre haverá um italiano

partida quarta-feira será Ele sempre contará com uma das equipes italianas A competição na fase de grupos entre Inter de Milão, Milão, Atalanta BC e Juventus FC, e se qualificada, até as semifinais. Os destaques de todos os outros jogos de terça e quarta-feira também estarão disponíveis no Prime Video nas noites de quarta-feira, tornando o Prime Video – às quartas-feiras – a casa da UEFA Champions League em Itália. No total, o Prime Video vai transmitir 16 dos melhores jogos da UEFA Champions League em cada época e da SuperTaça Europeia ao longo de três épocas, até 2023/24.

Como assistir aos jogos da Liga dos Campeões da UEFA na Amazon

Clientes premium na Itália podem assistir aos jogos da Liga dos Campeões da UEFA através dele Prime Video App Disponível para muitos Smart TV, incluindo modelos da Samsung e LG, bem como dispositivos portáteisAmazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire tablet, Apple TV, PlayStation, Sky Q, Sky Digital e online. Uma visão geral dos dispositivos compatíveis com Prime Video pode ser encontrada em primevideo.com. Aqueles que ainda não são grandes clientes poderão fazê-lo. Experimente o serviço gratuitamente por 30 dias Seu Amazon.it/prime.