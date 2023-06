Pogba, a verdade da temporada de altos e baixos, a resposta às críticas e o amor pela Juventus

A segunda aventura de Paul pogba No Juventus Certamente não começou bem. Meio-campista francês após experiência em Manchester United ele voltou para Turim para impressionar o público como em seus primeiros anos em preto e branco, mas devido a vários problemas físicos, o polvo Ele jogou apenas dez partidas no total durante a temporada (incluindo uma como titular) e registrou uma assistência. Agora Pogba está determinado a voltar aos gramados o quanto antes.e em entrevista ao opiniões Fale sobre as dificuldades que ele está enfrentando financeiramente e além.

Pogba: A cabeça controla tudo

Paulo disse:A cabeça controla tudo. Quando você não está mentalmente saudável, o corpo segue você. Acho que todas as lesões que tive nesta temporada são por causa do meu estado mental. morte Raiola E os problemas familiares foram as provas que me fizeram crescer, amadurecer e entender muito da vida. Tive tempo para meditar graças à ajuda de um treinador mental e aprendi muitas coisas durante os períodos em que estive lesionado. Tenho a impressão de que esta foi a temporada mais difícil da minha carreira, e superar tudo isso será a minha maior vitória.” Respondendo às críticas que recebi nos últimos meses: “Fui criticado durante toda a temporada, mas depois da assistência . contra o Sevilha Foram muitos elogios. O mundo é assim, eu sempre me mantenho positivo.”