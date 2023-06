Hoje as eliminatórias europeias na TV, onde assistir aos jogos: no estádio Portugal-Bósnia

Hoje, serão realizados 11 jogos, que estão incluídos no calendário dos grupos que se classificam para a Copa das Nações da Europa 2024. O destaque vai para Portugal, Bósnia, Bélgica, Áustria, Noruega e Escócia. Todas as informações sobre canais onde você pode assistir ao vivo na TV, ao vivo e grátis.

Todos os jogos de hoje, sábado, 17 de junho, são das eliminatórias da Euro 2024. Há alguns em particular que despertaram mais interesse: no Grupo A está Noruega-Escócia (convidados com pontos completos após dois jogos), seguidos de Bélgica e Áustria ( grupo). f) Já é uma espécie de encruzilhada pela liderança com os “Red Devils” que podem chegar ao topo, e Portugal e Bósnia e Herzegovina (Grupo X), que volta a apresentar o confronto entre Leão do Milan e Dzeko do Inter, novidade. da final da Liga dos Campeões da UEFA.

Os lusitanos estão com todos os pontos (graças às vitórias sobre Liechtenstein e Luxemburgo), enquanto a Bósnia vem de um nocaute sofrido contra a Eslováquia. O que é interessante a esse respeito são as palavras de Liao, que assim falou na coletiva de imprensa sobre a partida e o confronto com Dzeko. “Ele é um jogador que ainda pode fazer a diferença, apesar de sua idade.”.

onde ver na tv portugal – bósnia

O jogo Portugal-Bósnia é disputado às 20h45 e só pode ser assistido em direto pela TV pelos subscritores da Sky, que poderão assistir ao jogo sintonizando o Sky Sport Calcio (202) ou o Sky Sport Football (2023, para os canais Live Goal) . . A partida também será transmitida ao vivo pela Sky Go ou NOW.

Udinese-Juventus Onde assistir na TV e ao vivo: As escalações oficiais da partida READ "Muitos clubes vão falhar e o futebol vai doer."

A Bélgica e a Áustria, por outro lado, serão transmitidas ao vivo pela TV e sem criptografia para todos no Canale 20 da Mediaset. Os assinantes da Sky poderão assistir à partida no Sky Sport Football. A corrida será transmitida ao vivo no Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.

Os jogos marcados para hoje nas eliminatórias para o Euro 2024

Aqui estão todas as informações necessárias sobre a programação e programas de TV dos canais que transmitem jogos ao vivo, não criptografados e streaming: