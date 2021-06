Beach soccer, Azzurri in Viareggio para se preparar para a dupla missão em Portugal

Futebol de areia – Foto Bartek23ef CC BY-SA 4.0.0

O National Beach Soccer القدم desta manhã Viareggio Para a última fase face à dupla tarefa em Portugal, que vai testemunhar o confronto da Azzurra para a qualificação para a fase final dos Campeonatos da Europa e do Mundo. “Viemos de um período difícil Onde todo o país sofreu com um longo bloqueio de atividades – O treinador disse Emiliano del Duca – . Especificamente, não temos reuniões internacionais há cerca de um ano e meio. Precisamos reconstruir a equipe para um caminho que já fizemos no passado recente (1º lugar na Europa 2018 em Alghero; 2º lugar no Campeonato Mundial 2019, Paraguai). Conhecemos o caminho e devemos segui-lo com a mesma determinação de então. ”.

eu 20 convocados O técnico azul para este último encontro, e no sábado escolherá o técnico 14 proprietários Quem vai viajar para Nazaré, casa das duas eliminatórias. A Itália está incluída em grupo 2 Com Suíça, França e Polônia. Os outros dois grupos consistem em Portugal, Ucrânia, Alemanha, Azerbaijão (Grupo A), Rússia, Espanha, Bielorrússia e Turquia (Grupo C). Estão disponíveis oito lugares para as finais da Taça das Nações Unidas (Figueira da Foz de 8 a 12 de setembro) e entre 17 e 19 de junho haverá luta para limpar o passe.

Também para as Eliminatórias Mundiais, foi estabelecido oficialmente um esquema de grupos, que será complementado pelas equipes que passarão no torneio preliminar. Entretanto, os Açores estão incluídos no Grupo B juntamente com a Alemanha.