Sunday Blitz e Massive Sermon: All Background to the Donnarumma-Psg Case | primeira página

Agora é apenas uma questão de dias, talvez até horas. Gianluigi Donnarumma será um jogador do Paris Saint-Germain na próxima temporada. Um dos casos mais polêmicos dos últimos anos está chegando ao fim. O guarda-redes da Serie 99 vai assinar um contrato de cinco anos no valor de 10 milhões de euros mais um bónus: um milhão facilmente acessível e outro ao qual pode ser adicionado em circunstâncias ligeiramente mais difíceis. Assim, Mino Raiola conseguiu a quantia que pediu ao Milan, bem como uma enorme comissão.

Ouça “The Sunday Blitz e o Mega Engagement: todos os antecedentes do caso Donnarumma-Psg” no Spreaker.

o fundoAs negociações entre o poderoso técnico ítalo-holandês e Leonardo começaram em dezembro, mas só chegaram a um ponto de inflexão depois de acelerar no fim de semana passado. Exatamente o excelente relacionamento com o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, permitiu ao clube francês acertar a flecha final na Juventus.. Mas há também um histórico, compilado por Calcioomercato.com: Gianluigi Donnarumma sempre expressou preferência por uma experiência no exterior, para evitar uma traição mais forte contra o Milan. E no final ficou satisfeito, faltam apenas assinaturas e declarações oficiais.