Portugal parou de brincar

Na final do Campeonato da Europa de Sub-21 que decorreu no domingo, 6 de junho, os adeptos do futebol terão notado dois elementos recorrentes nos últimos anos: a presença da Alemanha, que chegou ao capítulo final pela terceira edição consecutiva, e que venceu o torneio . novamente; E Portugal, que chegou à final do torneio em 2015, e mesmo assim foi derrotado. Se para a Alemanha alguns resultados são um hábito uniforme e historicamente comprovado, para Portugal são bastante novidade, ainda que já estejamos habituados a ver representantes da pequena nação da fronteira ocidental da Europa a chegar ao fundo de várias competições a todos os níveis: o equipe sub-17 ganhou um campeonato Europa 2016; Os Sub-19 chegaram às finais continentais quatro vezes desde 2014 – pulando apenas a edição de 2016, que terminou nas semifinais – vencendo uma vez em 2018; E é claro que há a primeira seleção nacional a chegar ao Campeonato Europeu 2020 como campeã e depois de vencer a primeira edição da Liga das Nações em 2019.

É cada vez mais claro que Portugal tem encontrado uma forma de organizar o desenvolvimento do talento, desde os jovens à selecção principal: a Seleção das Quenas comandada por Fernando Santos é mais uma vez um dos principais candidatos ao título continental, não porque o tenha conquistado. encontrou nas suas mãos uma geração vencedora e / ou graças a um jogador que não se repete como Cristiano Ronaldo, mas porque criou um modelo que se pode replicar ao longo do tempo, uma verdadeira cadeia industrial que alimenta o seu movimento futebolístico ano após ano. No imaginário colectivo, os talentos portugueses são aqueles que são capazes de fazer bobagens com a bola aos pés, mas inevitavelmente erráticos e fumegantes; Jogadores aparentemente brilhantes e imparáveis ​​que se exaurem por definição primeira temporada, maravilha, ou um pouco mais. É difícil construir sucessos duradouros dessa maneira.

O imaginário coletivo costuma transmitir mitos exagerados e até irreais, mas desta vez não, ou pelo menos não inteiramente: não é de se estranhar que no time que venceu as europeias houvesse muitos jogadores que pareciam destinados a enfrentar o futebol mundial, e em vez de Que eles tinham um declínio da equipe provavelmente irreversível. São o André Gomez, o Renato Sanchez (um amigo perguntou-me há uns dias se ainda joga), o João Mario, o Cedric Soares e o Adrien Silva. E claro que também Ricardo Quaresma, o porta-estandarte dos jogadores que apareciam e depois não eram. No entanto, as coisas parecem ter mudado hoje, tanto que a atual seleção de Fernando Santos inspira vibrações exatamente opostas: o plantel deste ano é o mais próximo de uma barcaça, é forte em todas as divisões e tem múltiplas opções. Os jogadores agora estão estabelecidos nos níveis mais altos. Além de Cristiano Ronaldo, estarão João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandez, Diogo Jota, Ruben Neves, Danilo Pereira, William Carvalho, João Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Rafael Guerrero. Talvez a França sozinha possa dizer que tem uma equipe mais completa, mais forte e mais profunda.

A transformação de Portugal não é uma transformação de indivíduos inspirada na carreira inatingível de Cristiano Ronaldo, ou pelo menos não exclusivamente pela oportunidade espontânea e incontrolável de autodistribuição de talentos. Era procurado por FPF, a Federação Portuguesa, e isso foi conseguido graças a um novo método de trabalho de tipo profundo, orgânico e metódico. O símbolo desta mudança é a inauguração da Cidade de Futebol, o Centro Federal de Lisboa inaugurado em 2016, no 102º aniversário do nascimento da Federação: uma sede com um centro técnico, um estádio, dois outros campos de futebol, vestiários e ginásios dotados de equipamentos de última geração, gabinete dedicado aos técnicos e respetivo staff, hotel, museu e outros serviços complementares. É claro que ‘Football City’ é apenas o aspecto mais brilhante e visível do novo ciclo português. O plano estratégico da Federação, que começou em 2012 após a nomeação do novo presidente Fernando Gomez, era construir infraestrutura não só Física Mas também culturalmente, capaz de dar um direcionamento unificado a todos os componentes do aparato federal, dos menores jogadores aos treinadores e dirigentes.

CEO da Federação Thiago Craveiro, resumir Então, o trabalho dos líderes federais é falar com ele FC BusinessSempre tivemos jogadores excelentes, mas percebemos que faltou organização e planejamento. Somos 10 milhões de pessoas, não podemos perder jogadores: devemos ser eficientes e aproveitar ao máximo o que temos, porque não podemos desperdiçar talentos ”. Portanto, partimos de uma referência quantitativa estrita: a missão da FPF é principalmente aumentar o número de jogadores, fazer com que mais meninos e meninas joguem, criar um ambiente positivo e estimulante para o esporte, bem como colaborar com o setor privado e com muitos. Parceiros internacionais, organização de ações de formação, campanhas de sensibilização sobre questões de inclusão e diversidade, workshops para todos os clubes de futebol.

A abordagem possui filiais em cada setor. A federação também pretendia criar a sua própria universidade, elemento único e não raro de uma instituição desportiva, de forma a construir diretamente a cultura e o conhecimento – futebol e outros – para difundir a todos. A Portugal Football School foi inaugurada em março de 2017 e hoje treina mais de 2.500 alunos e também oferece cursos essenciais para executivos de pequenos clubes de todo o país. Desta forma, contribui para melhorar o conhecimento na gestão do futebol: “Perguntamo-nos”, acrescenta Craveiro, “o que podemos fazer para que os clubes menos desenvolvidos, mesmo a nível nacional, funcionem melhor. A resposta tem sido na formação dos funcionários de escritório que os dirigem empresas ».

Depois também vamos para o campo, para a forma como decidimos deixar os jovens jogadores jogarem, e depois para os treinar. Aqui, a atual difusão global de treinadores portugueses é um teste ao novo modelo português idealizado e implementado pela federação. Se há cerca de dez anos as federações inglesas de futebol decidiram trabalhar para transmitir aos jogadores e treinadores a ideia de um futebol ligado, proactivo e diferente da cultura táctica típica do futebol britânico, então a ideia da Federação de Futebol de Lisboa foi traduzir em campo a cultura e os hábitos dos seus cidadãos: 20% dos portugueses vivem no Estrangeiro, são homens e mulheres espalhados por todo o mundo, imersos em ambientes, culturas e estilos de vida muito diferentes. Quase todos os portugueses do mundo dizem que têm uma grande adaptabilidade, que sabem adaptar-se e sabem ser aceites e valorizados. Pensando bem, são estas as mesmas características humanas e profissionais do novo mistério dos técnicos lusitanos: de Rubén Amorim a Sérgio Conceição, e de Carlos Carvalal (Rio Ave) a Abel Ferreira (vencedor da Libertadores com o Palmeiras). O seu estilo é uma forma de pragmatismo adaptativo que pertenceu aos treinadores portugueses da geração anterior – de José Mourinho a Paulo Sousa, e de André Villas Boa a Nuno Espírito Santo, Leonardo Jardim e Jorge Jesus – mas está aperfeiçoado e organizado. Uma fundação permanente em cursos federais e atualizada ao mais alto nível. O próprio Sérgio Conceição, treinador do Porto, é quem deu à sua equipa um sistema de ataque baseado em pressionar, driblar e atacar verticalmente sempre que possível. Só que, ao contrário de muitos treinadores com essas características, ele mesmo define sua abordagem a partir de uma visão profundamente utilitarista: “Prefiro vencer por 1-0 do que por 4-3, porque o único placar que garante pontos é aquele que você alcança e faz não comprometer o objetivo “.

Uma abordagem que hoje parece ser apurada na seleção de Fernando Santos. A equipa vencedora do Euro 2016 procurava um compromisso permanente entre os peões na corda bamba rodeados por Cristiano Ronaldo e as fileiras de médios e defesas que deveriam ter percorrido as zonas centrais e mais sensíveis do campo. A equipe olhou como resultado de uma fórmula química pesquisada pesando e medindo todos os elementos disponíveis experimentalmente. Talvez uma equipa tenha nascido como resposta táctica e também cultural à desilusão do Euro 2004, que é de certa forma a lenda fundadora da selecção de hoje: a equipa treinada por Scolari, a equipa treinada por Figo, Deco, Rui Costa e Pauleta. Claro, Cristiano Ronaldo tinha um potencial de ataque ilimitado, mas acabou rendendo-se a um adversário mais fraco, mas mais sólido, como a Grécia comandada por Otto Rehhagel. Agora, Portugal conseguiu organizar o desenvolvimento e a preservação daquele talento que até há poucos anos ao mesmo tempo parecia brilhante, volátil, cegante e efémero. Construiu em torno desta capital um modelo e uma cultura futebolística que começa no povo e nos próprios portugueses, nos seus costumes e idiossincrasias. Assim, conseguiu fazer hoje uma bela e muito forte seleção nacional. Mas a julgar pelos resultados das seleções juvenis, a situação pode melhorar ainda mais nos próximos anos.