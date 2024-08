Pecador Thompson no Masters 1000 Cincinnati | Yannick chega às quartas de final sem jogar: o australiano desiste. Ele encontrará Rublev novamente. Alcaraz sai e destrói a raquete

Alcaraz foi eliminado com raiva: quebrou a raquete e depois se despediu de Cincinnati

(Marco Calabresi) Na partida que deveria ter precedido a partida entre Sinner e Thompson, A.J. Resultado emocionante. Carlos AlcarazPrincipal rival de Sinner na disputa pelo trono do ranking ATP, foi eliminado em três sets por Gael Moonves Em uma partida que foi interrompida devido à chuva durante a noite, com o tie-break do segundo set acontecendo e com Carlitos liderando por um set a zero. Era para demorar alguns minutos, então o primo de Alcaraz entrou em quadra, tão nervoso que quebrou a raquete que caiu várias vezes no chão antes de perder por 6-4 no terceiro set.

Cena que coincidiu com o saque de Gael por 3 a 1 no terceiro set, cena que ninguém estava acostumado e que claramente se espalhou nas redes sociais, como fotos do jogador. Um atacante determinado devido à ira de Alcaraz, Que fazia sua estreia em quadras duras na América do Norte após perder na final olímpica para Djokovic e depois de pular Montreal. Com Nole ainda na Europa e Carlos fora no segundo turno (o primeiro), portanto, Para Sinner também não há 100% de chance de aumentar sua vantagem novamente.