Probabilidades, vencedor, final e progressão para a rodada do Campeonato Europeu de Portugal

Depois da vitória nos oitavos-de-final frente à Eslovénia, a França chegou aos quartos-de-final: uma nova versão da final do Campeonato da Europa de 2016 Aqui estão todas as possibilidades de Portugal se qualificar para o Campeonato da Europa.

Portugal recomeça com vitória nos pênaltis sobre a Eslovênia e defesa de Diogo Costa. O goleiro do Porto defendeu os três pênaltis do adversário para dar à equipe de Roberto Martinez a classificação para a próxima fase. Agora CR7 e seus companheiros vão desafiar a França nas quartas de final: a partida começa na sexta-feira, às 21h. Será um jogo complicado porque os homens de Deschamps estão invictos no torneio até ao momento, mesmo que só tenham conseguido vencer a Bélgica graças a um autogolo de Vertonghen. Aqui estão todas as possibilidades europeias para Portugal.

Probabilidades de Portugal vencer o Campeonato da Europa – Portugal não está entre os principais favoritos para vencer o Euro 2024 segundo sites de apostas. Inglaterra, Espanha e França – de acordo com análises de apostas – têm mais hipóteses de conquistar o título do que a equipa de Roberto Martinez. Na última edição, Ronaldo e seus companheiros foram parados nas oitavas de final, enquanto venceram a final de 2016 contra a França: o gol de Eder na prorrogação foi decisivo. Portugal vencendo novamente o Campeonato da Europa está avaliado em 10,00 na William Hill, 9,00 na Netbet e Betflag e 7,00 na Sisal,

Final europeia de Portugal – Vamos analisar outras possibilidades europeias para Portugal. Em caso de vitória sobre a França, a seleção enfrentará o vencedor da partida entre Espanha e Alemanha nas semifinais. O placar não é simples para a equipe de Roberto Martinez. As casas de apostas fixaram a possibilidade do grupo de Cristiano Ronaldo chegar à final em 5,25: classificação fornecida pela Goldbet, WilliamHill e Better. As probabilidades sugeridas pela Netbet param em 5,00. READ Juventus, Alex Sandro como Trezeguet. Allegri diz: “É difícil encontrar alguém assim” e o clube já decidiu o seu futuro | Primabagina

Probabilidades de passar na transição – Um total de 28 jogos foram disputados até agora entre Portugal e França. Mas o registo nos jogos anteriores foi totalmente a favor dos franceses, que conseguiram 19 vitórias, contra 6 dos portugueses, e 3 empates. A última partida da fase de grupos do Euro 2020 terminou com o placar de 2 a 2. Enquanto o sucesso mais recente de CR7 e da sua equipa é vencer a final do Euro 2016. Antes dessa partida, para saber a última vitória de Portugal sobre a França, é necessário voltar a um amigável disputado em 1975. Os principais sites de apostas são mais cautelosos no que diz respeito ao jogo. probabilidades de uma equipe ultrapassar Martinez: 2,20 nas probabilidades WilliamHill, Netbet e BetFlag.

