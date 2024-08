Conferência ao vivo de Conte antes de Verona-Napoli: Acompanhe a transmissão ao vivo

13h50

Dependência do mercado

“O mercado? Sabemos que temos que viajar dentro de certos parâmetros, em termos de custos e salários. Temos que convencer os jogadores a virem para o Napoli sem ganhar troféus, e isso é um obstáculo perceptível. Não podemos fazer tudo numa sessão no mercado, há muitas coisas que temos que fazer, e temos que tentar tirar o mínimo de dificuldades que o clube enfrenta, mesmo com a situação angustiante que estamos enfrentando que vai trazer receitas, estou mais forte do que antes e vou tentar transmitir tudo à equipa e a quem “Aqueles que trabalham comigo no mercado de transferências, e estou aqui à nossa disposição, temos jovens como Yaccarino e Sakho, e nós tentarei fortalecê-los.”

13h47

“Napoli? Eu esperava uma situação melhor. Não há semelhança com a Juventus.”

“Em Nápoles esperava uma situação melhor, com algumas surpresas positivas, mas tive dificuldade em encontrá-las. Encontrar você em Nápoles é uma situação com 9 saídas/10…Outras equipes têm posições coerentes. Isso não me assusta nada, mas é melhor ser claro. a dificuldade da torcida, temos que tentar estar unidos, sei que enfrentaremos problemas grandes, e temos que estar preparados sem nos cansar primeiro, sabendo o que vamos enfrentar, seremos mais potentes na reconstrução da Juventus. O campeonato de dois anos atrás está jogando fumaça e espelhos.”

13h43

Conte sobre Bongiorno e Di Lorenzo

Conte fala sobre Bongiorno e Di Lorenzo: “Bongiorno sofreu uma entorse na quinta-feira, no início do treino. Faremos as avaliações adequadas, ele melhorou muito. Di Lorenzo é um jogador tão inteligente que me permite utilizá-lo em todas as posições.”

13h42

Reconstrução de Nápoles

“Estamos apenas no início da reconstrução, só trabalhei um mês para iniciar este renascimento, hoje não tenho vontade de fazer previsões. Será um ano em que teremos que nos preparar para sofrer, unidos e unidos. devemos dar o nosso melhor e tirar o máximo, mesmo que “estava com dificuldade de entender o que era o máximo. Trabalhamos e focamos, e sempre saímos de campo como nossos torcedores querem, com a camisa suada dando mais que o meu melhor. “

13h39

“Décimo lugar não é uma coincidência.”

“Dada a saída de alguns jogadores, teria sido fácil colocar o Napoli em oitavo lugar nas previsões. Os padrões e as performances mudam de ano para ano O que devemos ter como alerta é não pensar que o 10º lugar do ano passado foi justo. um acaso. Sem azar, preste atenção Porque a classificação e a diferença falam por si.”

13h38

Dependendo da intensidade dos seus treinos

“Quando falo em reconstrução estou falando dos alicerces da equipe. Feito isso, trabalhamos com os meninos para tentar melhorá-los em todos os pontos de vista. O sucesso da equipe depende de cada melhoria do jogador. Para mim são treinos normais, e quem não faz isso está habituado a ter dificuldades no início, mas estes treinos regulares são um mantra para mim.

13h36

Posição Osimhen-Lukaku

Osimhen-Lukaku? Não estou falando dos jogadores que fazem parte do Napoli. “A situação com Osimhen já estava resolvida antes da minha chegada e o clube está tratando dela exclusivamente.”

13h35

“O momento é crucial para o Napoli.”

“O lema desta temporada é dar 200%. Devemos entender que teremos que ir além dos nossos limites, pessoal. Este momento é crítico para o Napoli. O presidente falou sobre reconstrução. Fiz minhas avaliações e tenho certeza do acordo.” Com ele é necessária uma reconstrução abrangente começando pelo básico. Uma equipe que coloca 10/15 jogadores no mercado está em fase de reconstrução completa. Exige paciência e humildade por parte de todos, inclusive do próprio meio ambiente. , todos os elementos individuais devem “Desde o treinador em primeiro lugar aos jogadores, a todos, oferecer mais do que nos anos anteriores”.

13h32

A conferência de imprensa começa

As primeiras palavras de Antonio Conte: “Trabalhamos com crianças há mais de um mês e o que temos feito me satisfaz. Encontrei crianças que querem trabalhar e crescer individualmente. Isso me ajuda e me dá entusiasmo. complicado e lamento que tudo esteja bloqueado.

13h15

Uma hora da tarde

12h45

12h30

Verona-Nápoli, contagem regressiva

O jogo Verona-Napoli começa amanhã, 18 de agosto, às 18h30. Um novo começo para a Azzurra no mesmo estádio onde começou há dois anos a caminhada rumo ao tricampeonato.