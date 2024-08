Resultados Espanha, Alemanha, Portugal, França, Campeonato Europeu 2024

Portugal – França: boletim de jogo

Poucas oportunidades na primeira parte: apenas um remate de Theo Hernandez bloqueado por Diogo Costa e alguma aceleração portuguesa pelas alas. No início do segundo tempo, Mbappé teve uma boa chance (bloqueou um chute no meio) e depois um cruzamento de Theo Hernandez foi perdido por Kolo Mwani. Em um quarto de hora, Minian defendeu duas chances importantes em um minuto, primeiro em passe diagonal de Bruno Fernandes, depois em chute de Vitinha enviado por Lião. Aos 66 minutos, Kolo Mwani marcou e poucos minutos depois Camavinga acertou na trave a poucos passos de distância. Aos 73 minutos, Dembélé esteve perto de marcar o golo do Eurogoal com um remate de pé esquerdo ao segundo poste: a bola passou ao lado da baliza. Vamos para a prorrogação. O primeiro tempo manteve o nível competitivo elevado, mas o resultado manteve-se equilibrado. No início do segundo tempo extra, Mbappé foi substituído. Aos 108 minutos, João Félix esteve perto de avançar a seleção portuguesa com a bola fora da rede. Dembele respondeu aos 111 minutos, mas o chute saiu alto por cima da trave. Chegou a hora dos pênaltis. O primeiro pênalti foi marcado pela França por Ousmane Dembélé. Cristiano Ronaldo responde a Portugal. O segundo pênalti da seleção francesa foi marcado por Youssef Fofana, enquanto Bernardo Silva marcou o segundo pênalti para Portugal. O terceiro pênalti foi marcado pelo zagueiro do Barcelona Jules Kounde, enquanto o português João Félix errou e acertou a trave. O quarto pênalti foi marcado pelo jogador do Paris Saint-Germain, Bradley Barkula, pela seleção francesa. Nuno Mendes marcou para Portugal. O pênalti decisivo foi marcado por Theo Hernandez, classificando a França para as semifinais.