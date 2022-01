De Bruyne expulsa Chelsea e estende City, insulto igual ao Manchester United

Manchester (Inglaterra) – Na 22ª rodada do Liga Premiada líderes Manchester Ele vence a partida direta contra Chelsea Estende-se até o topo em +13 blues. Guardiola Desliza para o 12º sucesso consecutivo, sétimo sem sofrer golo, contornando a medida contração muscular Que em 2022 ele ainda não ganhou o torneio, apesar de ter vencido uma final Taça Carabao . O primeiro tempo é todo com as cores dos cidadãos, com três chances claras de gol e um domínio regional significativo. Primeiro aos 14′ com pedras Que dirige, de dentro da área, por baixo do travessão, mas quiba está pronto; Na mesma carta 24 com o goleiro espanhol que recusou o excelente resultado debruyne. Em 5′ do intervalo em vez greal Enfrentar o guarda-redes do adversário que eliminou o primeiro intervalo de forma soberba. Na segunda metade, o anel de jumper chegou imediatamente, assinado lukaku, com Ederson que faz o primeiro desarme real à tarde, enquanto aos 64 minutos Kepa ainda é necessário para remover o pênalti habitual de De Bruyne do garfo. Aos 70 minutos, o belga decidiu dividir a partida: começando do meio de campo, evitando a volta de Kante, e com direito de Jarrah para pegar o canto inferior. antes da cidade. No final dos 20 minutos, os convidados nunca conseguem se tornar perigosos, pelo contrário, é Foden quem toca o duplo. No apito final 1-0: dominação Cidade de Manchester.

Sem Ronaldo, o United se recuperaria

Igual insulto em vez disso Manchester United, que vai para a frente com dois gols, mas acabou remontar Na final (2-2) no MaidanVila AstonEle foi espancado em casa há cinco dias em Copa FA. sem Cristiano Ronaldo (Como o outro ex-jogador da Juventus Pogba, comentador de Martial, Shaw e McTominay) há espaço para Cavani Mas é Bruno Fernandez quem intervém imediatamente descendo O caminho para a equipe RANKNIC: Depois de 6′ é assim anel Os portugueses tiram partido da incerteza Martinez. Os anfitriões ficam chateados e risco De volta aos 18 minutos, quando eles vêm em vez disso Salve-se Do goleiro argentino que se salva dizendo não Greenwood. O Aston Villa ainda está à tona, então tenta Para responder Há também trabalho para De Gea, em situação regular e reação Sobre os chutes de cabeça de Buendia (36 min) e o ex-romano de valor (43 minutos) Acabei de chegar deEverton. O espanhol faz diferença Então, também no início do segundo tempo, eles se esquivam recuar Em Ramsay (49 min) tentando assim “remover a cena” um Bruno Fernández que aos 67′ então ele coloca um nocaute em potencial, dobrar Martinez novamente. uma Inflação Quem, no entanto, não quer desistir Ramsey, que após cerca de dez minutos coloca um arquivoVila Aston (77′) batendo o intratável até agora DJ. A rede é o “fator energizante” da equipe Geraldo depois de cinco minutos Desenhar Incrivelmente com o ex-Inter Coutinho, pela primeira vez depois de chegar por empréstimo desde então Barcelona Há pouco entrei na casa de Sanson. Finalizar 2-2: uma valência pesada para os anfitriões e deliciosa o mais amargo Em vez para os “Diabos Vermelhos”, que permanecem tão margens de alto escalão.

Ranieri empatou com o Newcastle. Norwich chutou, Benitez fora

Enquanto isso, em termos de salvação, amarrados ao extremo Watford de Ranieri há chance Newcastle Envia instantaneamente novas compras para o campo viajante e Madeira. Finalizar 1-1 No St. James Park uma partida muito delicada para evitar a zona de rebaixamento. Eles decidiram desafiar a pérola São Maximino Que aos 49′ ele encontra o ângulo certo para bater Foster e Head Joao Pedro a 87′ que reequilibra tudo. Howe não consegue ultrapassar o Hornets (17º com 14 pontos) e cai para o penúltimo lugar aos 12. E acima de um ponto há Norwich isso bate 2-1 Everton BennetZ graças ao seu próprio gol saber e assinado Idah (Tudo dentro de dois minutos) Saudação ao último lugar contra queimaduras (A partida é adiada com Lester), subindo a uma altura de 13. Toffees, 15 com 19 pontos, não morreu o suficiente Richarlison voltou de lesão. ganha novamente em Wolverhampton quem transcende Southampton 3-1 Com rigor virado por Raul Jiménez A 37′, grelha a 59′ de aconchegado E a assinatura no final Adama Traoré: Antes dos três do mesmo tipo irmãos da ala aos convidados. Oitavo com o Wolves (31 pontos), o Saints está de volta quatro posições, com 24.

