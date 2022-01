Djokovic derrotado em tribunal: deve ser expulso da Austrália

Novak Djokovic para sua expulsão da Austrália. Os três juízes federais que foram convocados para julgar o caso do tenista se manifestaram a favor da decisão pela qual o governo revogou o visto do tenista sérvio de 34 anos.

. Os três juízes presidentes – James Olsop, Anthony Pisanko e David O’Callaghan – falaram por unanimidade.

O visto de Djokovic foi oficialmente revogado ontem pelo ministro da Imigração, Aix Hook. O homem de 34 anos, natural de Belgrado, que ainda não havia chegado a Melbourne, com isenção da vacina contra o coronavírus, passou a noite no Park Hotel, estabelecimento de imigrantes ilegais onde foi autuado após chegar a Melbourne, quando seu visto foi emitido. Decisão sobre controlos irregulares no aeroporto.

Aguardando a conclusão da história, o Australian Open lançou o programa para o primeiro dia: Djokovic, ao lado do compatriota Miomir Kekmanovic na primeira rodada, teoricamente deve jogar no programa da noite de segunda-feira, 17 de janeiro, na Rod Laver Arena.

na audiência, Os advogados de Djokovic descreveram a decisão do ministro Hook como “ilógica”.Segundo o membro do governo, a permanência do tenista no país pode alimentar a tendência de não praticar esportes na Austrália. “É ilógico considerar apenas essa possibilidade” e sem considerar que “o sentimento anti-doação de fax pode ser resultado de ações coercitivas do estado com revogação de visto e deportação”, disse o advogado Nick Wood. Segundo o advogado, a decisão de Hook não pode ter sido motivada pela crença de que “a presença de Djokovic” poderia representar um “risco substancial à saúde pública” na Austrália. Nesse contexto, o cancelamento do visto se tornará uma “reação irracional” à atitude do atleta em relação à vacinação. Entre outras coisas, segundo Wood, Djokovic nunca teria se manifestado contra a vacina e, se o fizesse, “fê-lo de uma forma muito especial”.

O governo, por meio de seu advogado, confirmou a posição final. O advogado Stephen Lloyd mais uma vez enfatizou o impacto que a permanência de Djokovic poderia ter. O sérvio, que se disse curado da Covid em meados de dezembro, teve um comportamento desrespeitoso nos dias que se seguiram à infecção, como evidencia o conteúdo postado em suas redes sociais. “O ministro sentiu que ter Djokovic na Austrália levaria as pessoas a imitar sua aparente falta de respeito pelas medidas de segurança”, disse Lloyd. “As pessoas se referem a atletas de alto nível para promover ideias e causas. Não estou dizendo que ‘Djokovic’ apóia uma causa. Mas sua relação com essa causa, intencionalmente ou não, ainda é clara. Estar na Austrália pode ser um risco.”