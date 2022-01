Australian Open 2022, quando é o jogo de Yannick Sener? História, programa, adversário, background – OA Sport

Jannik Sinner se prepara para sua estreia no Aberto da Austrália de 2022. Tirol do Sul (nº 11 do mundo) competirá no primeiro Grand Slam de 2022 terça-feira, 18 de janeiro E as expectativas não ficam aquém do que foi apresentado em 2021. Muitas melhorias em termos de jogo para o aluno entusiasmado de Riccardo Piatti e ansioso para se sair bem.

Desconto Janic Sener

O seu adversário será o português João Sousa, atualmente o jogador #140 ATP com melhor número de 28 em 2016. Os Lusitanias entraram no sorteio como um perdedor de sorte, depois de terem perdido para Radu Albot na pré-eliminatória 6-4 6-4.

Antecedentes entre SINNER e SOUSA

Entre os jogadores há um precedente que remonta ao torneio de Halle de 2019, quando os portugueses venceram na grama alemã por 6-7 (6), 6-3, 6-4. Espero que Yannick, em um deck diferente e com melhor experiência, saiba como tornar a partida sua.

O jogo entre Yannick Sener e o português João Sousa acontece na terça-feira, 18 de janeiro, com horário e campo a definir.. Será possível acompanhá-lo ao vivo nos canais Eurosport e transmitir ao vivo no Eurosport Player, Discovery +, Sky Go, NOW e dan. A OA Sport também oferecerá uma transmissão ao vivo escrita, para que você não perca nada.

SINNER-SOUSA, Austrália Inaugural 2022: Programa

terça-feira, 18 de janeiro

Cronograma a ser criado Jannik Sinner (ITA) (11) – João Sousa (PRT) – Campo será criado

Quanto dinheiro Novak Djokovic perdeu sem o Aberto da Austrália? Honorários advocatícios, prêmios em dinheiro, patrocinadores…

SINNER-SOUSA, Austrália inaugural 2022: E. Transmissão de TV

TV AO VIVO – Eurosport

DIRTTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery +, Sky Go, NOW, dan

Escrita direta – OA Sport

Foto: La Presse