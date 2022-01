Morata treme, Icardi espera. Insigne e Alvarez são bons: absolutamente baratos

A sessão do mercado de transferência de inverno começa hoje. Há algumas coisas a esclarecer, outras a consertar e outras a refinar. vamos começar de Alvaro Morata Quem está tremendo para ir Barcelona, ele entendeu que Você é No final da temporada, ele não vai delegá-la e, portanto, quer se juntar a Xavi na Catalunha. Mas agora ele tem que esperar que a Juventus escolha um atacante: Allegri o queria antes mesmo da briga de Morata, quanto mais agora.

A meta principal (a partir de agosto …) continua de pé Mauro Icardi, Você tem que encontrar a caixa. Há disponibilidade para o avançado, independentemente das suas reacções sociais, também é possível que o PSG pretenda fazer uma substituição, é preciso paciência, e as substituições da Juventus, pelo menos hoje, são Aubameyang e Milik.

Enquanto isso, uma semana importante no início: Fernando Hidalgo deve comparecer a uma reunião com o Manchester United, que indicou sua intenção de pagar a taxa de US $ 25 milhões pela cláusula. Julian Alvarez 2000 aulas de River Plate. E apenas esta semana, os executivos canadenses na Itália devem fechar o negócio, excluindo mudanças no programa distintivo No transporte gratuito e proibição crichito Gênova, ambos em junho. barato em tudo.

Foto: Juve Twitter