Milan e Pioli sorriem: Ibra, Rebic e Leo estão de volta ao grupo – Esportes – Futebol

Milão começou em 2 de janeiro de 2021 – 2022 com três boas notícias Milão: após a recuperação David Calabria De fato, nos últimos dias, hoje o técnico Stefano Pioli conseguiu abraçar três grandes jogadores de calibre Zlatan IbrahimovicE Rafael Liao e Você é RebekE que assim superou os problemas físicos que os mantiveram nas covas por várias semanas e, portanto, muito provavelmente, estaria novamente disponível para um desafio de epifania contra Roma. Enquanto os mesmos jogadores festejavam o seu regresso nas redes sociais, o croata escrevia no Instagram “Eles ainda estão vivos …” – Castelego a chamava a brincar, que lhe escrevia “Acorda, vem”, enquanto os portugueses comentavam o seu regresso a os estádios com uma etiqueta. Nós voltamos. Para ser feliz, como mencionado, será acima de tudo Stefano Pioli quem terá no ataque mais opções disponíveis, mas acima de tudo a velocidade e imprevisibilidade de Leão e Rebic, fundamental no tabuleiro rossonero.

Rossoneri atento ao mercado

Entretanto, o clube rossonero continua muito vigilante no mercado para tentar dar a Stefano Pioli pelo menos um impulso na defesa para compensar a forte ausência de Simon Kjeer. A janela de transferências de janeiro abre oficialmente amanhã e no topo da lista de desejos rossoneri Sven Putman O que, no entanto, é estimado em cerca de 30 milhões pelo Lille, o que é muito para o atual potencial de gastos do Milan. Portanto, verifique algumas das alternativas disponíveis Dialo Do PSG, porém, assim como de Lille, há um distanciamento entre a oferta e a demanda. Mas na vanguarda das saídas, você deve estar no ritmo da despedida Andrea Conti – perto de Empoli – e Samo Castillejo. Em seguida, o Milan se concentrará no capítulo da renovação, com a demissão de Rafael Leão parecendo ser a mais próxima se comparada à de Casey, Teo Hermandes e Benazar.

