A final está marcada para 12 de janeiro

Nenhuma partida foi concedida, a pedido da Inter e da Juventus dada a situação de Covid

até o Conselho da liga ênfase:Não há adiamento da Supertaça da Itália, Inter Juventus Será reproduzido conforme programado 12 de janeiro em San Siro às 21h00 (Ao vivo no Canale 5 e transmitido ao vivo no Sportmediaset.it) Os nerazzurri e os bianconeri solicitaram o adiamento da partida devido ao desenvolvimento da situação da Covid, mas os seis diretores rejeitaram por unanimidade a proposta.

Após a decisão do governo de devolver a capacidade para 50% dos estádios, Inter e Juventus queriam adiar a final da Supertaça na primavera, com 18 de maio em uma data possível. Desta forma, os dois clubes esperavam poder jogar no Meazza novamente pelo menos 75% cheio e daqui a pouco. Menos intenso que partidas O mesmo que neste mês de janeiro. No entanto, a proposta de adiamento não convenceu os quatro membros do Conselho Lega Tommaso Giulini (Cagliari), Luca Percassi (Atalanta), Paolo Scaroni (AC Milan), Maurizio City (Verona).

Nesse sentido, a partida entre o campeão italiano Inter e a Juventus, campeã da Copa da Itália, acontecerá nesta quarta-feira, 12 de janeiro, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, com a partir de 21. Haverá tempos regulares e possíveis penalidades caso as duas equipes ainda estejam empatadas.

Pare de vender ingressos

Enquanto isso, as vendas de ingressos da final da Supercopa da Itália permanecem suspensas devido a novas disposições do governo para a Covid, que reduzem a capacidade do estádio para 50 por cento.