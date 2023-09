Inter treina antes da Real Sociedad: Cuadrado não parte para Espanha, aplausos para Fratesi Vídeo | primeira página

Sacuda a ressaca pós-derby e prepare-se da melhor maneira possível Estreia na Liga dos Campeões. para’Internacional Preparando-se para o jogo fora de casa sociedade real, Em San Sebastian, no primeiro dia da grande competição europeia: Esta manhã terminamos em Appiano, depois à tarde seguimos em direção a Espanha.

Cuadrado não começa, aplausos para Fratz O programa inclui o contacto com o estádio e depois a deslocação para Biarritz, em França, onde os jogadores passarão a noite anterior. Enquanto isso, durante a sessão da manhã, Aplausos para um dos heróis do derby, Davide Fratesi. Porém, Juan Cuadrado não está treinando. Quem não partirá para o jogo da Liga dos Campeões: O colombiano sofre de Tendinite E Ele não estará presente contra o Real Sociedad e está pronto para retornar ao Empoli.