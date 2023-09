Novas adições e movimentos de mercado para equipes da cidade: começa a campanha de ingressos para a temporada do Vigor e do FC Lamezia

Lamezia Terme – Com a temporada oficial, leia-se a Coppa Itália, já em curso ou prestes a começar, duas das três grandes realidades futebolísticas da cidade continuam a formalizar a inscrição de novos jogadores.

Na Série D, o Lamezia Terme anunciou que Emmanuel Foti, extremo nascido em 2004, tornou-se oficialmente jogador do Gialloblo. Vindo da Reggina Primavera, Foti está no grupo desde o início do training camp. A parceria do Presidente Amendola também formalizou o novo pessoal de saúde. Será composto pelo Dr. Federico Rossi (médico) confirmado; pelo Dr. Luigi Novello, Chefe de Fisioterapia e Recuperação de Traumas; e pelo fisioterapeuta holístico Giancarlo Cortez, também confirmado. A empresa lê o memorando e também contará com o apoio do CSR (Centro de Reabilitação Desportiva) de Lamezia Terme.

Em Excelência, um novo aprimoramento da expertise da Sambisi. Carlos Diallo, nascido em 1993, também chega a campo do técnico Morelli. O novo avançado central e extremo dos Giallorossi, nascido na Guiné-Bissau mas de ascendência portuguesa, cresceu nas camadas jovens do Valência, antes de se transferir para o Turizense, equipa que joga na terceira divisão portuguesa. Depois da experiência em Portugal, inicia-se para ele uma viagem futebolística pela Europa onde veste, entre outras, as camisolas do Besilidja (segunda série albanesa), Niki Trajano (Grécia), Pirin Razlog (Bulgária), NK Krsko (Eslovénia). e CD Jávea na Espanha. Para Diallo, esta não é a primeira experiência na Itália: na temporada passada, aliás, disputou o Campeonato Isilenza Campania com Vico Equense e o Campeonato Isilenza Lazio com Insemi Formia.

Depois do Sambiase, que neste sentido se antecipou às duas “irmãs” restantes, FC Lamezia e Vigor Lamezia também lançaram nas últimas horas as suas campanhas de subscrição. O slogan do time Giallo Blou é “One Team, One City”, “One Season Pass, A Thousand Feelings”, em verde e branco. Informações e formas de inscrição podem ser encontradas nas páginas sociais de ambas as equipes.

FG